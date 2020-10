Drei Verstöße gegen die Sperrstunde in Schwelm

Schwelm. Nicht alle Bürger und Unternehmer halten sich an die Vorgaben der Coronaschutzverordnung in Schwelm. Viel Arbeit für das Ordnungsamt.

Bisher hat das Ordnungsamt der Stadt Schwelm drei Verstöße gegen die Einhaltung der Sperrzeitvorschriften geahndet. Das teilte Ordnungsamtsleiter Christian Rüth auf Anfrage dieser Zeitung mit. Gastronomische Betriebe müssen seit Anstieg der Infektionszahlen zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen bleiben.

Die Pandemie hat die Kreisstadt fest im Griff. Die Sieben-Tage-Inzidenz, das ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt schnell an und lag am Mittwoch bei 131,74 (Dienstag 120,94). Damit gilt der Ennepe-Ruhr-Kreis als Corona-Risikogebiet. Das Team und Ordnungsamtschef Christian Rüth hat alle Hände voll zu tun, die im Zusammenhang mit der Corona-Schutzverordnung erlassenen Bestimmungen zu überwachen.

„Kontrolliert wird nicht nur zu den normalen Dienstzeiten, sondern auch in den Abendstunden und an den Wochenenden“, sagt Christian Rüth. So muss jeder Passant in der Innenstadt (u.a. Fußgängerzone, Untermauerstraße und Kirchstraße) Mund und Nase bedecken. Bei einem Verstoß gegen die zeitlich unbeschränkte Maskenpflicht muss laut dem Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro gerechnet werden. Schon einige Bußgelder habe man verhängt.

Musikschule

Die Städtische Musikschule kann jederzeit wieder auf digitalen Unterricht umschwenken. Foto: Bernd Richter / WP

Unterricht für alle Musikinstrumente aus dem Angebot ist möglich – ein entsprechendes Hygienekonzept ist hinterlegt. „Es gibt Gruppenunterricht, aber maximal mit drei Personen plus Lehrer“, sagt Heike Rudolph, Pressesprecherin der Stadt Schwelm. Aktuell ganz abgesagt und zwar erst einmal bis einschließlich Weihnachten sei der Ensembleunterricht an der Grundschule Ländchenweg. Erschwerte Bedingungen für den Unterricht hält die kalte Jahreszeit bereit. „Bei deutlichen Schwankungen der Raumtemperatur durch verstärktes Lüften besteht die Gefahr, dass die Musikinstrumente Schaden nehmen könnten“, sagt Heike Rudolph. Für die sechs Unterrichtsräume in der Kurfürstenstraße werden nun sechs Luftreinigungsgeräte angeschafft. Falls sich die Gefährdungslage in Corona-Zeiten erneut ändern sollte, könne die Musikschule zu jedem Zeitpunkt wieder auf digitalen Unterricht umstellen, so die Pressesprecherin.

Hallenbad

Nur 25 Besucher gleichzeitig dürfen das Hallenbad zurzeit besuchen, wenn es nach der Reparatur wieder öffnet. Foto: Bernd Richter / WP

Es sieht so aus, dass die Reparatur an der Filteranlage fristgerecht abgeschlossen wird und das Hallenbad in der Mittelstraße wieder am 3. November öffnen kann. Bisher gilt schon eine Begrenzung auf maximal 25 Besucher. Hier steht noch eine Änderung ins Haus, da auch erstmals wieder seit Corona Schulschwimmen in einem gewissen Umfang im Hallenbad stattfinden wird. Für dieses Thema kündigt Heike Rudolph noch eine Mitteilung aus dem Rathaus an, aus der die weiteren Einschränkungen für den allgemeinen Badebetrieb dann hervorgehen sollen.

Stadtbücherei

„Es gibt Einschränkungen insofern, dass sich die Besucher die Hände desinfizieren müssen und gleichzeitig nicht mehr als zehn Nutzer eingelassen werden und diese natürlich auch Masken tragen und ihre Personalien angeben müssen“, so die Pressesprecherin. Kaffee gebe es nicht mehr, jedoch dürften die Nutzer dort noch lesen.

Rathaus

Besucher der städtischen Verwaltungsgebäude müssen vorher mit den entsprechenden Mitarbeitern einen Termin ausgemacht haben. Es besteht eine Maskenpflicht und Besucher müssen ihre Kontaktdaten angeben. Spontane Besuche sind nicht möglich. Jetzt ist auch klar, das die für den 5. November vorgesehene konstituierende Sitzung des neuen Rates der Stadt Schwelm nicht wie geplant im Ratssaal des Rathauses, Hauptstraße 14, stattfinden wird (siehe auch Meldung in der linken Spalte dieser Seite). Sie geht nun in der Eventhalle in der Eisenwerkstraße über die Bühne. Dort ist mehr Platz vorhanden und können die Abstandsregeln besser eingehalten werden.