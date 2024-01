DRK in Gevelsberg: „Wir brauchen junge Blutspender“

Gevelsberg Das Blut anderer Menschen ist für viele Patienten (über-)lebenswichtig. Ausgerechnet jetzt geht die Spendenbereitschaft zurück.

Der DRK-Blutspendedienst West und das Team der ehrenamtlichen Helfer des DRK Gevelsberg bieten am 25. Januar in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr in den Räumen der neuen Feuerwache am Haufer Bahnhof den ersten Blutspendetermin 2024 an. Damit stellt die Gevelsberger Feuerwehr zum dritten Mal ihre Räumlichkeiten für Blutspenden zur Verfügung, nachdem die Liebfrauenkirche an der Hagener Straße im vergangenen Sommer nach gut 70 Jahren verkauft wurde, um unter anderem ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung zu planen.

„Früher wurde die komplette Blutspende verwendet. Heute wird die Vollblutspende in die Bestandteile unterteilt, die der Patient benötigt“, erklärt Friedhelm Erlenhofer, Leiter des Blutspendediensts DRK in Gevelsberg. Konkret bedeutet das: Menschen, deren eigene Blutproduktion gestört ist, sind auf Blutspenden gesunder Menschen angewiesen, da Blut nur vom menschlichen Körper gebildet werden kann.

Die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) übernehmen den Sauerstofftransport im Blut und werden zum Beispiel bei starkem Blutverlust nach einem Unfall benötigt. Die Blutplättchen (Thrombozyten) tragen zur Blutstillung bei, während das Blutplasma nach großem Blutverlust, starken Verbrennungen oder Vergiftungen die Blutgerinnung unterstützt und Infektionen abwehrt.

„Bis vor einiger Zeit lag die Altersgrenze bei 69 Jahren. Gott sei Dank gibt es die Grenze nicht mehr, sodass selbst im hohen Alter das Blutspenden möglich ist“, sagt Friedhelm Erlenhofer erleichtert. Mindestens 56 Tage müssten zwischen zwei Spenden liegen, weil der gesunde menschliche Körper in diesem Zeitraum die entnommene Blutmenge (zirka 500 ml) wieder erneuert. Frauen dürften viermal und Männer sechsmal im Jahr spenden, gibt der DRK-Leiter zu Bedenken.

AB seltenste Blutgruppe

Vor allem viele junge Spender sind laut dem Leiter des Arbeitskreises Blutspende wichtig, um langfristig Blutspenden zu sichern. „Ältere Menschen sind dauerhaft dazu nicht in der Lage. Daher brauchen wir eine nachhaltige Spendenbereitschaft aus der jungen Bevölkerung“, wirft der engagierte DRK-Mitarbeiter ein. Zwar werden alle Blutgruppen „querbeet“ benötigt, erklärt Friedhelm Erlenhofer. Dennoch „sind wir immer sehr froh, wenn jemand mit der Blutgruppe AB kommt.“ Sie ist die seltenste Blutgruppe unter den vier Blutgruppen A, B, AB und 0 des AB0-Systems.

Leider ginge die Spendenbereitschaft durch die aktuelle Erkältungswelle zurück, die Friedhelm Erlenhofer als „Delle im Spendenverlauf“ bezeichnet. Doch die Spendeentwicklung von 2023 habe mit 883 Spenden in Gevelsberg fast dieselbe Zahl wie die von 2022 erreicht (889 Spenden). Ganze 49 Erstspender konnten während der zwölf Spendentermine 2023 begrüßt werden, worüber sich der DRK-Ortsverein Gevelsberg sehr freut. „Wir hoffen, auch 2024 an diese Zahlen heranzukommen“, wünscht sich Friedhelm Erlenhofer und spricht dabei im Namen des gesamten Blutspendeteams.

