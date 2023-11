E-Bike-Diebstahl: Schwelmer (18) per GPS-Signal ermittelt

Schwelm/Ennepetal Ein Schwelmer (18) stiehlt in der Kirchstraße ein E-Bike. Was er nicht weiß: Das teure Rad ist mit einem Tracker ausgestattet.

Ein Unbekannter hatte am Montagabend das E-Bike eines 45 Jahre alten Schwelmers gestohlen. Der Mann hatte sein Rad um 20.30 Uhr an der Kirchstraße in Schwelm abgestellt und abgeschlossen. Als er eine halbe Stunde später zurückkam, war das Zweirad weg.

Da das Fahrrad mit einem Tracker ausgestattet ist, wartete der Bestohlene, bis er per Signal den Aufenthaltspunkt seines Rades verorten konnte. Am Dienstagnachmittag war es soweit. Der Schwelmer informierte gegen 17 Uhr die Polizei, gab das GPS-Signal und damit den aktuellen Standort des Zweirads durch. Es war ein Ort an der Voerder Straße in Ennepetal.

Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Kräfte in der Voerder Straße einen 18-jährigen Schwelmer an. Dieser entzog sich jedoch der Kontrolle durch die Polizeibeamten und flüchtete auf dem Fahrrad in Richtung Marktstraße in Ennepetal.

Im Rahmen der Verfolgung wurde das Fahrrad auf Höhe eines ansässigen Ladengeschäfts gefunden. Die Personalien des Tatverdächtigen konnten im Nachhinein mit Hilfe von Zeugenaussagen ermittelt werden.

