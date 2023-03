E-Bike Spezial: Training in Ennepetal macht Anfänger fit

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Fahren mit dem E-Bike macht Spaß, ist aber nicht ohne Risiko. Ein spezielles Training in Ennepetal macht Anfänger fit. Hier alle Infos dazu.

Immer mehr Menschen fahren auf ein Rad mit elektronischem Motor ab. Ein E-Bike macht ja auch Spaß, wenn das Fahren weniger anstrengend ist. Für viele ist dieses spezielle Fahren jedoch ungewohnt oder sie müssen sich dran gewöhnen. Genau für diese Zielgruppe bietet die Kreisverkehrswacht Ennepe-Ruhr ein spezielles Pedelec-Training an.

Pedelecs (Pedal Electric Cycle) – elektrisch unterstützte Fahrräder – erfreuen sich einer immer höheren Beliebtheit bei Radfahrern jeden Alters. Pedelec-Fahrer können mit geringem Kraftaufwand wesentlich höhere Geschwindigkeiten als mit herkömmlichen Fahrrädern erreichen, auch über längere Distanzen hinweg.

Durch die ungewohnt hohen Geschwindigkeiten und starken Beschleunigungen unterscheidet sich das Fahren mit einem Pedelec allerdings erheblich zum Fahren mit einem normalen Fahrrad, sodass die Ansprüche an den Fahrer steigen. Der Fahrer des Pedelecs muss seine Fahrweise an seine Fähigkeiten und die erreichbaren Geschwindigkeiten anpassen, ohne sich dabei zu überschätzen.

Auch die Bauweise der Elektroräder hat Einfluss auf das Fahrverhalten und die Verkehrssicherheit. So setzt bei einigen Pedelecs die Tretunterstützung ruckartig und mit voller Kraft ein, was gerade für ungeübte Radfahrer ein Risiko darstellt. Zudem müssen die Konstruktionen stabiler werden, wodurch das Rad an sich schwerer wird.

Mit der Entwicklung von Pedelecs hat sich das Fahrradfahren verändert. Damit Besitzer von Pedelecs nicht alle Herausforderungen des neuen Fahrzeuges alleine meistern müssen, bietet die Kreisverkehrswacht Ennepe-Ruhr spezielle Trainings an. Herr Baumgartner hat sich speziell für Pedelec-Trainings fortbilden lassen und gibt sein Wissen während der vierstündigen Trainings nicht nur in der Theorie, sondern auch bei praktischen Übungen an Interessierte weiter. Voraussetzungen für die Teilnahme am Training sind ein eigenes Pedelec, ein passender Fahrradhelm und eine vorherige Anmeldung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das nächste Training findet am Ostersamstag, 8. April, in Ennepetal am Dorma Sportpark (Peddinghausstraße 17, 58256 Ennepetal) von 10 bis 14 Uhr statt.

Anmeldungen nimmt die Kreisverkehrswacht per E-Mail (info@kreisverkehrswacht-en.de) oder per Telefon (0176 8110 5242) entgegen.

Weitere Hinweise zum Pedelec-Training sind auch auf der Website der Kreisverkehrswacht Ennepe-Ruhr unterwww.kreisverkehrswacht-en.de/ zu finden.

