E-Mobiliät in Ennepetal: Neue Ladesäulen geplant

Ennepetal. In Ennepetal laufen die Arbeiten für die Installation neuer E-Ladesäulen. Die AVU weist außerdem auf eine weitere wichtige Baumaßnahme hin.

Gleich an zwei Stellen ist die AVU Netz zurzeit in Ennepetal mit größeren Baumaßnahmen tätig. In beiden Fällen handelt es sich um Vorhaben, die in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Versorgung mit Strom und Wasser spielen werden.

Lesen Sie auch:

Im Ortsteil Milspe wird in diesen Tagen ein Niederspannungskabel verstärkt, um an der Tankstelle in der Neustraße Ladesäulen zu installieren. Für den Ausbau der Elektromobilität sind auch mehr öffentliche Lademöglichkeiten erforderlich und damit erhöht sich die Stromlast in den Verteilnetzen. Im Zuge dieser notwendigen Netzverstärkung werden ein Leerrohr für Strom, ein Schutzrohr für Glasfaserkabel mitgelegt sowie ein altes Niederspannungskabel erneuert und zwei Verteilerschränke aufgestellt.

Die Verlegung erfolgt im Gehweg der Neustraße auf ca. 160 Metern – der Gehweg wird gesperrt. Fußgänger können mit Hilfe von Ampeln auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln. Ausführendes Bauunternehmen ist die Firma IK Straßen- und Tiefbau aus Hagen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Im Ortsteil Hasperbach hat die AVU die Versorgung mit Trinkwasser übernommen. Dazu muss eine Verbindung zwischen bestehendem und neuem Wassernetz hergestellt werden. Dazu verlegt das Gevelsberger Bauunternehmen Diedrich eine neue ungefähr 800 Meter lange Wasserleitung im Talsperrenweg.

Die Bauarbeiten haben in dieser Woche begonnen. Die Straße bleibt frei und das Café-Restaurant Plessen sowie der Parkplatz am Ende des Talsperrenweges sind immer erreichbar. Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich nicht immer vermeiden lassen.

Die AVU Netz bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm