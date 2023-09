Ebay-Abzocke mit Dauerkarten: 13 Monate Haft für 25-Jährigen

Gevelsberg. Für Dauerkarten Geld kassiert, aber nichts geliefert. 13 Monate Haft ohne Bewährung für einen Gevelsberger (25). Warum die Strafe so hart ausfiel.

Über Ebay stellen zwei Männer im Mai und Juli vergangenen Jahres Anfragen, ob jemand Dauerkarten vom 1. FC Köln und von Borussia Dortmund zu verkaufen hätte. Ein Mann aus Gevelsberg meldet sich. Er gibt vor, die gewünschten Karten zu haben. Die Sache hatte aber einen Haken, der zum Fall fürs Gericht wurde.

Der Dortmund-Fan überweist kurz darauf in Raten insgesamt 474,95 Euro an den 25-Jährigen aus Gevelsberg. Dem Köln-Fan ist die Dauerkarte sogar 800 Euro wert. Nachdem das Geld beim Gevelsberger eingeht, wartet auf die Käufer eine böse Überraschung: Keiner bekommt eine Dauerkarte, das Geld ist weg.

Die Geprellten erstatten Anzeige wegen Betruges und der 25-Jährige findet sich auf der Anklagebank des Amtsgerichts Schwelm wieder. „Der Vorwurf ist zutreffend“, macht es die Verteidigerin kurz mit dem Geständnis für ihren Mandanten. Der Angeklagte habe immer nur Minijobs gehabt oder sei arbeitslos gewesen. Geld sei damit immer knapp. Die mehr als 1200 durch die Betrugstaten erlangten Euro, habe der Angeklagte für seinen Lebensunterhalt verwendet, so die Anwältin weiter. Jetzt habe der 25-Jährige aber erstmals eine Ausbildung in Aussicht und damit die Chance, sein Leben in den Griff zu bekommen.

Unter zweifacher Bewährung

„Sie stehen unter zweifacher Bewährung. Das ist ein Problem“, führt die Richterin an. Zwölf Vorstrafen wegen Betruges und Erschleichens von Leistungen bringt der Gevelsberger mit. Gerne würde sie ihm die Möglichkeit geben, durch die Ausbildung auf den richtigen Weg zu kommen, erklärt die Vorsitzende. Aber das Leben des Mannes sei für eine Bewährung zu unstetig.

Und so lautet das Urteil am Ende ein Jahr und einen Monat Haft – ohne Bewährung. Das letzte Wort ist in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen. Es ist wahrscheinlich, dass die Verteidigerin Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegt und es zur Verhandlung in zweiter Instanz kommt.

