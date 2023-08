Die Polizei fahndet nach einer Frau, die in Schwelm mehrfachen EC-Kartenbetrug begangen hat. Es wurden Fotos veröffentlicht.

Kriminalität EC-Betrug in Schwelm: Wer kennt Frau in dunkler Kleidung?

Schwelm. Viermal hebt eine Frau mit einer gestohlenen EC-Karte Geld am Geldautomaten ab. Die Polizei hat nun Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wer kennt die Frau, die mit einer gestohlenen EC-Karte am Geldautomaten der Sparkasse bei Mc Donald’s in Schwelm Bargeld abgehoben hat? Die Polizei fahndet nach einer Tatverdächtigen, von der Fotos existieren, die nun zur öffentlichen Fahndung freigegeben wurden.

Passiert ist die Straftat schon am 22. Februar diesen Jahres. Die EC-Karte gehört einer 66 Jahre alten Gevelsbergerin, der die Geldbörse mitsamt EC-Karte an ihrem Arbeitsplatz, einem Betrieb an der Loher Straße, gestohlen wurde. Vermutlich hatte der oder die Täter das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche gestohlen. Aufgefallen ist der Diebstahl unmittelbar nach Feierabend, weswegen der Zeitraum des Diebstahls zwischen 6 Uhr morgens und 15 Uhr eingegrenzt werden kann.

Das Opfer hatte richtig reagiert, sofort die Polizei alarmiert und die EC-Karte auch sofort sperren lassen. Unglücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt mit der gestohlenen EC-Karte bereits vier Mal Geld am Automaten abgehoben worden. Die Summe, die erbeutet wurde, summiert sich auf einen vierstelligen Betrag.

Bei EC-Karte auch PIN abgelegt

Was das Opfer definitiv falsch gemacht hat: Die Frau hatte in ihrer Geldbörse ein Zettelchen mit der PIN-Nummer hinterlegt und es der oder den Tätern somit leicht gemacht.

Dieses Foto von der Tatverdächtigen hat die Polizei veröffentlicht. Wer kennt sie? Foto: Polizei / Privat

Von der Polizei nun veröffentlicht wurden Fotos aus der Videoaufzeichnung, die eine Frau beim Geldabheben am Sparkasssen-Geldautomaten bei McDonald’s zeigt. Sie trägt einen Mund-Nasen-Schutz (Corona-Maske) und ist dick eingemummt mit Mütze und Kapuze auf dem Kopf. Die Fahndungsfotos sind online zu finden unter www.polizei.nrw/fahndung/112246

Hinweise an die Polizei

Wer die Person wiedererkennt oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Polizei unter 02336 - 91661234 melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hoffnung, die Tatverdächtige nun mittels der Öffentlichkeitsfahndung ermitteln zu können, macht ein ähnlich gelagerter Fall, der Anfang dieser Woche in Ennepetal zum Thema wurde. Auch dort fahndete die Polizei mit veröffentlichen Fotos nach einer Frau, die ebenfalls mit einer gestohlenen EC-Karte Geld an einem Geldautomaten abgehoben hatte.

Keine 24 Stunden nach Veröffentlichung der Bilder auf dem Online-Portal des Landeskriminalamtes stand die Identität der Tatverdächtigen fest

