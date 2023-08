EC-Karte gestohlen: Täter schlagen erneut in Schwelm zu

Schwelm. Schon wieder: Die Polizei macht den nächsten Fall einer gestohlenen EC-Karte in Schwelm bekannt. Und wieder gibt es Fotos von Tatverdächtigen.

Keine 24 Stunden nach der Öffentlichkeitsfahndung wegen EC-Kartenbetruges macht das Landeskriminalamt den nächsten Fall in Schwelm öffentlich.

Diesmal ereignete sich die Tat bereits am 22. Februar. Wann genau und wie die Geldbörse mit der EC-Karte gestohlen wurde, lässt sich nicht genau rekonstruieren. Sicher ist nur, dass es tagsüber irgendwo in der Schwelmer Innenstadt passiert sein muss. Das Opfer hatte erst spät den Diebstahl aus der Tasche bemerkt.

Diese Aufnahme, die die Polizei veröffentlicht, zeigt die Tatverdächtige am Geldautomat Foto: Polizei

Im Unterschied zum EC-Kartenbetrug, der am Vortag bekannt wurde, kannten die Täter diesmal die PIN-Nummer nicht. Fakt ist, dass zwei Frauen noch am selben Tag versuchten, an zwei verschiedenen Geldautomaten in Sprockhövel jeweils einen vierstelligen Betrag abzuheben, wie die Polizei erklärte. Beide Male scheiterten sie aufgrund der falschen PIN-Eingabe.

An beiden Geldautomaten lief die Videoüberwachung mit. Nachdem die Ermittlungen wegen des versuchten EC-Kartenbetruges bisher ins Leere liefen, hat das Landeskriminalamt nun entschieden, Fotos der beiden Tatverdächtigen für die öffentliche Fahndung freizugeben. Die Bilder sind zu finden unter www.polizei.nrw/fahndung/112247 Wer Hinweise zur Identifizierung der Tatverdächtigen oder ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizei unter 02336-91661234 melden. Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Insgesamt zwei Personen sind an dem versuchten EC-Kartenbetrug beteiligt. Foto: Polizei

Auch wenn es sich in beiden Schwelmer Fällen wie auch bei dem EC-Kartenbetrug in Ennepetal, der Anfang dieser Woche öffentlich gemacht wurde, jeweils um weibliche, augenscheinlich junge Tatverdächtige handelt, will die Polizei daraus keine Rückschlüsse auf ein bandenmäßiges Vorgehen ziehen. „Das kann Zufall sein“, erklärte Polizeisprecher Christoph Neuhaus.

Wie schnell eine öffentliche Fahndung zur Identifizierung von Tatverdächtigen führen kann, zeigte der Fall aus Ennepetal, über den unsere Redaktion Anfang der Woche berichtete. Keine 24 Stunden nach der Veröffentlichung von Fotos war die Tatverdächtige identifiziert. Wie Polizeisprecher Christoph Neuhaus erklärte, führte letztendlich ein „interner“ Hinweis aus einer anderen Dienststelle zum Erfolg. Eine Beamtin aus dem Raum Köln habe die Fahndungsbilder zufälligerweise gesehen und in der Tatverdächtigen eine polizeibekannte Person wiedererkannt.

