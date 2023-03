EC-Karten-Dieb beim Geldabheben in Gevelsberg fotografiert

Gevelsberg. Wer kennt diesen Mann? Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem EC-Karten-Dieb. Er soll einen 70 Jahre alten Gevelsberger bestohlen haben.

Einem 70-jährigen Gevelsberger wurde am 10. Dezember vergangenen Jahres bei einem Einkauf in Gevelsberg die Geldbörse entwendet. Darin befand sich unter anderem dessen EC-Karte, die ein unbekannter männlicher Täter anschließend an einem Geldautomaten in Gevelsberg einsetzte. Hierbei wurde die abgebildete Person videografiert. Nun sind die Bilder zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer kann Hinweise zu der gesuchten Person geben? Hinweise unter 02332-9166 5000.

Die Bilder sind zu sehen unter diesem Link https://polizei.nrw/fahndung/100056.

