Ehrenamtskarte Ennepetal: Hier gibt es Rabatte und Angebote

Ennepetal. Ehrenamtliche erhalten in Ennepetal besondere Vergünstigungen. So kommen Bürger an die Ehrenamtskarte.

Ohne sie würde vieles in der Stadt nicht laufen. Ehrenamtliche halten eine Stadt lebendig und sorgen für ein reges Vereinsleben. Gerade in Ennepetal gibt es besonders viele von diesen fleißigen Helferinnen und Helfern - und als Dankeschön gibt es die Ehrenamtskarte, die für viele Vergünstigungen sorgt. Als Wertschätzung und Anerkennung für die Leistung jedes Einzelnen. Seit der Einführung im Jahr 2012 ist das Angebot für die Besitzer der Ehrenamtskarte stetig gewachsen. Es gibt immer mehr Rabatte und Angebote. Und auch die Ehrenamtskarte selbst wird immer beliebter. Mittlerweile wird sie nicht mehr einmal im Jahr ausgegeben, sondern monatlich.

Mehr als 200 Ennepetalerinnen und Ennepetaler besitzen derzeit eine gültige Ehrenamtskarte. Die wird vergeben, wenn sich Ehrenamtliche mindestens fünf Stunden in der Woche bei einem Verein einbringen und somit Einsatz zum Wohle der Gesellschaft zeigen. Über das gesamte Jahr verteilt gelten sonst auch 250 Stunden Engagement. Die Ehrenamtskarte wird als Belohnung für den Einsatz für zwei Jahre vergeben und gilt landesweit, da die Idee über die Staatskanzlei NRW angestoßen worden ist. Was das für die Ehrenamtlichen heißt? Angebote in Form von Rabatten, Vergünstigungen oder sogar Geschenken. In Ennepetal gibt es besonders viele Anbieter, die den Einsatz wertschätzen möchten.

Viele Rabatte

Seit Oktober 2021 ist Desirée Brünger die Ehrenamtsbeauftragte der Stadtverwaltung. Sie hat einen Überblick, wer aktuell in Besitz der Ehrenamtskarte ist. „Es wird natürlich genau überprüft werden, ob ein Karteninhaber nach Ablauf seiner zugeteilten Frist weiterhin in dem Umfang ehrenamtlich tätig ist und damit für die erneute Ausstellung berechtigt ist“, erklärt Desirée Brünger. Denn ein schwarzes Scharf unter vielen sehr Engagierten könne dem System ein negatives Image bringen und zu Unmut bei anderen ehrenamtlich Aktiven führen. Daher lässt sich die Stadt Ennepetal bei jeder Verlängerung auch eine entsprechende Bestätigung der Einrichtung oder des Vereins vorzeigen.

Bislang gab es immer einen Termin im Jahr, an dem die Ehrenamtlichen ihre Karten überreicht bekommen haben. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die Stadt in den vergangenen Jahren den Tag nicht wie gewohnt ansetzen. Nun möchte Desirée Brünger die Ausgabe der Karten ausweiten. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden. Neben dem Papierformular auch über die Homepage der Stadtverwaltung oder per App. So bekommen die fleißigen Helferinnen und Helfer eher ihre Ehrenamtskarte und müssen nicht Monate warten.

Mehr als 200 Nutzer

Mit den Anbietern vor Ort, die Belohnungen gewähren, befindet sich Desirée Brünger immer mal wieder im Gespräch. „Die Ennepetaler wissen den ehrenamtlichen Einsatz zu schätzen. Viele wissen, was die Arbeit hinter den Kulissen bedeutet. Der Vorteil einer kleineren Stadt ist auch, dass das Ehrenamt schneller gelebt und gesehen wird“, freut sie sich. Über neue Angebote würde sich die Stadt außerdem freuen. Und: „Gleichzeitig ist es für Anbieter auch ein Stück weit Werbung“, merkt die Beauftrage der Verwaltung an.

Aber wie häufig wird die gelbe Karte denn wirklich vorgezeigt? Wir haben uns bei einigen Stellen umgehört. Zusammenfassend lässt sich sich sagen: Die Ehrenamtskarte wird genutzt und Inhaber wissen, wo sie Vergünstigungen erhalten können. Aktuell besitzen 53 Personen einen kostenfreien Ausweis der Stadtbücherei, der sonst zwölf Euro pro Jahr kostet. „Uns besuchen viele Ehrenamtliche, die in der Kinder- und Lesehilfe tätig sind und Bücher zu bestimmten Themen ausleihen. So profitieren beide Seiten von dem Angebot“, freut sich Bibliotheksleiter Jann Henrik Höller.

Alle Vergünstigungen auf einen Blick In Ennepetal gibt es im Vergleich mit anderen Städten aus NRW viele Angebote für die besonders ehrenamtlich Engagierten. Aktuell sind 23 Anbieter gelistet, die Rabatte gewähren. Eine Übersicht: AMICA Apotheken: 15 % auf alle nicht rabattierten Produkte. Ausgenommen sind Zuzahlungen und verschreibungspflichtige Arzneimittel. Aral Center Oliver Dunker: 2 Euro Rabatt auf alle Wagenwäschen ab der Basispflege. Bücher Bochhammer: 10 % auf Non-Book-Artikel (Grußkarten, Kalender etc.). Deutscher Kinderschutzbund: 10 % pro Einkauf in den Läden Bärti (Voerder Straße 58) und Robärto (Voerder Straße 55) und dem Kleiderladen Bärta (Loher Straße). DEVK Versicherungen: Vergünstigung im Versicherungsschutz für die Bereiche Kfz-, Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung. Dormakaba Deutschland GmbH: Einladung zur Werksführung. Fotostudio Kottsieper: 10 % Rabatt auf alles. Klutertbad Ennepetal: 2 Stunden kostenloses Schwimmen in der Wasserwelt (einmal pro Monat). Kluterthöhle Ennepetal: Führung „Erste Einfahrt“ (ca. 45 Minuten), Rabattcode: Ehrenamt/Erste Einfahrt. Konditorei und Confiserie Kartenberg: Jährlich gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. Kosmetik Mittag: 10 % auf Kosmetikartikel. Maxbean – the good roasters: 10 % auf alle Produkte und Getränke. NABU Ennepe-Ruhr-Kreis e.V.: Kostenlose Wanderung „Natur erleben“, kostenlose Teilnahme am Angebot „Pflanzen kennen- und malen lernen – Botanik mal anders“. Saint Georges Juweliere: 10 % auf alle Artikel (Schmuck und Uhren). Sparkasse an Ennepe und Ruhr: Die Sparkasse unterstützt beim Ehrenamtstag der Stadt Ennepetal mit Verzehrgutscheinen. Stadtarchiv Ennepetal: Besucher haben die Möglichkeit, archivisches Arbeiten und authentische Zeugnisse aus der Stadtgeschichte kennenzulernen. Stadtbücherei Ennepetal: Kostenfreier Leseausweis. Stadt Ennepetal – Feuer- und Rettungswache: Führung durch die Hauptfeuer- und Rettungswache (nach telefonischer Absprache). Tischlerei Kern: 20% auf Wohnraum- und Möbelgestaltung mit DAD-Zeichenprogramm. VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd: 10 % Ermäßigung auf alle Kurse, Seminare und Wochenendveranstaltungen. Voigt GmbH Garten- und Landschaftsbau: 1,5 % auf Winterdienst, 2 % auf Gartenneuanlagen, 2,5 % auf Terrassenumgestaltung, 3 % auf private Gartenpflege, 4 % auf Naturschutzmaßnahmen. Weltladen Ennepetal: 10 % auf Kunsthandwerke. Wette Optik & Akustik: 20 % auf Korrektionsbrillen (ohne Angebote), kostenlose Augenglasbestimmung, 12 % auf Zuzahlung für Hörgeräte.

Über die Klutertwelt sind Klutertbad sowie Kluterthöhle mit Angeboten dabei. Der einmal monatlich vergünstigte Eintrittspreis im Bad wird auf einer Liste an der Anmeldung nachgehalten. „Einige nutzen es, gerade zur Sommersaison im Freibad noch mehr“, berichtet Anja Landwehr aus der Verwaltung. Diejenigen, die gerne schwimmen gehen, können also regelmäßig von Rabatten profitieren.

Große Resonanz

Je nach Interessen trifft dies auch auf weitere Angebote zu. Zum Beispiel im Kosmetikstudio Mittag, wo zehn Prozent Rabatt auf alle Kosmetikartikel gewährt wird. „Die Ehrenamtlichen wissen es, wir weisen auch auf unseren Kärtchen und Flyern darauf hin“, erzählt Inhaberin Barbara Mittag. Es seien aber oft dieselben Kunden, die im Studio auch bekannt sind. Auch Axel Kottsieper bestätigt dies für sein gleichnamiges Fotostudio. Ebenso Oliver Dunker, der die Aral Tankstelle betreibt, wo für erweiterte Autowäschen zwei Euro weniger bezahlt werden müssen: „Die Stadt hat das Angebot gut organisiert und steht dahinter. Bei uns nutzen es oft Ehrenamtliche der Feuerwehr.“

Einige Vorteile werden aber auch nur in gewissen Abständen angenommen. Das weiß Silke Diesing, Leiterin der „Saint Georges Juweliere“. Denn: Uhren und Schmuck werden nicht wöchentlich gekauft. „Ein Batteriewechsel bei Uhren muss auch nicht ständig vorgenommen werden. Aber die Kunden kommen trotzdem gezielt vorbei“, erzählt sie.

Einmal im Jahr können zudem bis zu 18 Personen in der Konditorei Kartenberg an einer Tafel teilnehmen und werden kostenlos mit Kaffee und Kuchen beköstigt. „Es gab auch schon mehr Anfragen als verfügbare Plätze, wir wollen aber nebenbei das laufende Geschäft betreiben“, sagt Chefin Jutta Kartenberg. Der Tag wird so gelegt, dass er nicht mit Feiertagen oder Ferien kollidiert. Jutta Kartenberg fügt hinzu: „Wir freuen uns und wollen für das Engagement etwas zurückgeben, das ist sehr wichtig.“

Ehrenamtliche, die die Rahmenbedingungen zur Beantragung einer Ehrenamtskarte erfüllen, können sich direkt bei der Stadt Ennepetal wenden. Kontakt zur Ehrenamtsbeauftragten Desirée Brünger: 02333/979113 oder dbruenger@ennepetal.de.

