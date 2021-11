Ehrenobernachtwächter vertritt Schwelm beim Gildetag

Schwelm. Schwelms Ehrenobernachtwächter Christian M. Fasel. hat die Stadt der Nachbarschaften beim Deutschen Gildetag vertreten.

Die deutsche Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren tagte in Lippstadt. Mit dabei: Schwelms Ehrenobernachtwächter Christian M. Fasel.

Die etwa 50 angereisten Mitglieder wurden im Ratssaal durch Bürgermeister Arne Moritz herzlich empfangen. Den Anblick der vielen Gewandeten empfand dieser nach eigenem Bekunden als weitaus interessanter und eindrucksvoller als er es sich hätte vorstellen können. Im Anschluss wurde ein Gruppenbild vor dem Rathaus gemacht. Es folgte ein Stadtrundgang mit verschiedenen Stationen, auf dem den Angereisten Lippstadts Historie nähergebracht wurde.

Ebenfalls an diesen Stationen hatten die Gildemitglieder Gelegenheit, ihre Heimatstadt zu präsentieren. Der Nachmittag stand dann im Zeichen der Regularien einer Jahreshauptversammlung. Am Sonntag schloss ein ökumenischer Gottesdienst (mit Gewandung) in der Jakobikirche das Wochenendprogramm ab.

