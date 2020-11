Ein Bürgermeister und drei Stellvertreter in Schwelm

Wenn der neue Rat der Stadt Schwelm am Donnerstag, 5. November, um 17 Uhr zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, wird nicht nur der neue Bürgermeister Stephan Langhard verpflichtet und in sein Amt eingeführt, sondern es werden auch seine drei Stellvertreter benannt. Es gibt eine gemeinsame Wahlvorschlagsliste der Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen, nach der es wie bereits in der abgeschlossenen Legislaturperiode auch wieder drei Stellvertreter des Bürgermeisters geben soll.

Auf dieser Liste steht an erster Position Peter Schier (SPD), an zweiter Stelle Christiane Sartor (CDU) und an dritter Position Brigitta Gießwein (Bündnis 90/Die Grünen). Eine Aussprache zu der Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeister vor dem Wahlgang sieht die Gemeindeordnung in Nordrhein-Westfalen nicht vor. In dem der Wahl vorgeschalteten Tagesordnungspunkt muss der neue Rat allerdings noch die Anzahl der zu bestimmenden Bürgermeister-Stellvertreter, die den Bürgermeister bei der Leitung der Ratssitzungen und bei seinen repräsentativen Aufgaben vertreten, festlegen.

Die Höhe der Aufwandsentschädigung

Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle der Stadt steht den stellvertretenden Bürgermeistern zusätzlich zu ihrer Monatspauschale von 206,20 Euro für ihre Ratstätigkeit (und 21,20 Euro Sitzungsgeld pro Zusammenkunft) eine weitere Aufwandsentschädigung zu. Sie beträgt für den ersten stellvertretenden Bürgermeister das Dreifache der normalen Aufwandsentschädigung, das wären 618,60 Euro. Die beiden weiteren Stellvertreter dürfen sich über den eineinhalbfachen Satz freuen, immerhin noch 309,30 Euro.

Apropos Ehrenamt: Fraktionsvorsitzende bekommen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zusätzlich den zweifachen Satz (412,40 Euro), falls die Fraktion mehr als acht Mitglieder zählt, den dreifachen Satz als Aufwandsentschädigung vom Rathaus überwiesen. Ihre Stellvertreter dürfen sich immerhin noch über den eineinhalbfachen Satz freuen und Ausschussvorsitzende über einen Zuschlag in Höhe des einfachen Satzes der Aufwandsentschädigung. Das Sitzungsgeld für „Sachkundige Bürger“, ebenfalls ein Ehrenamt, beträgt in Städten bis 50.000 Einwohner 27,30 Euro. Für städtische Ausschusssitzungen allgemein gilt: Dauern sie mehr als sechs Stunden, ist ein doppeltes Sitzungsgeld fällig.

Die „konstituierende Ratssitzung“ mit Einführung der neuen und Verabschiedung scheidender Ratsmitglieder findet aus Platzgründen in der Eventhalle, Eisenwerkstraße, statt. Für alle Teilnehmer besteht während der gesamten Sitzung die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.