Ein ganz bitterer Tag für den EN-Südkreis

Ennepe-Ruhr-Kreis. Tragisch, erfreulich, vorbildlich: Diese Geschichten aus 2020 sind dem Team der Lokalredaktion besonders in Erinnerung geblieben.

Welche Geschichten haben uns in diesem Jahr bewegt, was hat uns berührt und welche Veröffentlichungen sind uns besonders in Erinnerung geblieben? Über welche Artikel haben wir uns als Journalisten besonders gefreut oder vielleicht auch mal heftig darüber diskutiert? Unser Redaktionsteam hat hier seine Top-Ten-Geschichten aus 2020 zusammengestellt. Die Zusammenstellung ist ausnahmsweise alles andere als neutral und selbstverständlich auch nicht repräsentativ. Viel Spaß beim Lesen.

Ein trauriger Tag für den EN-Südkreis

Für die Dacho ist es nur eine kurze Mitteilung, aber für 30.000 Schwelmer eine Meldung, mit der zwar viele gerechnet haben, die dennoch wie eine Bombe einschlagt: Die Chefin aller 13 Nachbarschaften, Christiane Sartor, sagt den Heimatfestumzug im September wegen der Corona-Pandemie ab – erstmals in der Geschichte der Stadt der Nachbarschaften. Den Bericht dazu lesen Sie hier. Es ist ein trauriger Tag für den EN-Südkreis. Auch die Gevelsberger Kirmes fällt Corona zum Opfer.

Eine Lanze für den Amateursport

Holger Dahl, Sportreporter des WDR, bricht in einem Kommentar eine Lanze für Kinder und Amateuer-Vereine, die sich mit Hygienekonzepten gewappnet hatten. Der Ennepetaler traf den Nerv vieler in der sportlichen Welt zwischen Ennepe und Ruhr. Hier geht es zum Artikel

Offene Worte zu den Corona-Folgen

Corona und die Folgen für die hiesigen Sportvereine: Stellvertretend für viele Klubs bringt es Christof Stippel, Manager der Handballer der HSG Gevelsberg-Silschede, sehr offen auf den Punkt. Er spricht im Interview von einem Defizit von etwa 25.000 Euro. Hier geht es zum Artikel

Neuer Bürgermeister blickt in die Zukunft

Schwelm bekommt 2020 einen neuen Bürgermeister. Stephan Langhard folgt auf Gabriele Grollmann-Mock. Für unsere Redaktion wagt der neue Rathaus-Chef einen Blick in die Zukunft der Kreisstadt. Hier geht es zum Artikel

Leidenschaft zum Beruf gemacht

Es gibt sie noch, diese Geschichten, die den Menschen Hoffnung und Zuversicht machen, auch wenn die Welt drumherum aus den Fugen zu geraten scheint. Maximilian Böhm hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und eröffnet in Ennepetal eine Kaffeerösterei. Hier geht es zum Artikel

Friedenspreis für Friseur

Vorbildlich, uneigennützig und einfach nur nachahmenswert. Friseurmeister Axel Meier aus Voerde erhält für sein vielfältiges soziales Engagement den Ennepetaler Friedenspreis. Was das mit Reggae und Schildkröten, lesen Sie hier

Todesangst wegen Corona

„Ich hatte Todesangst": Anja Krug aus Gevelsberg hat Corona überstanden und leidet noch unter den Folgen. So hat sie Covid-19 erlebt.

Diese Gäste wünscht sich jeder Wirt

Erst macht Corona das Geschäft zunichte, dann stirbt auch noch seine Frau. Für den Gevelsberger Wirt Harald Apfelbaum von der Gaststätte "Unter den Linden" ist 2020 ein dramatisches Jahr. Mit welch toller Aktion seine Gäste ihn dennoch zu Tränen rührten, erfahren Sie hier.

"Totenstarre" mitten in Gevelsberg

Diese Geschichte ging definitiv unter die Haut. Rob Els sprach mit uns über sein Leben als Tätowierer und Tätowierter im Herzen von Gevelsberg. Was das mit "Totenstarre" zu tun hat, ist hier zu finden

Wo das Geld zuhause ist

Dr. Rolf Lohbeck ist einer der vermögendsten Schwelmer. Zu seinem 80. Geburtstag hat er mit uns über sein Leben gesprochen und darüber, was für ihn Luxus bedeutet. Ganz nebenbei gab es private Einblicke in sein Zuhause. Den Artikel dazu gibt es hier

