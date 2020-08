Ein Leben ohne Musik ist für Schwelmerin schwer vorstellbar

Das Trio Get the Taste mit Uta Wiedersprecher, Mark Wiedersprecher (links) und Robert Kissel lädt Freitag zum Gartenkonzert ein.

Schwelm. Darum braucht die Schwelmer Sängerin Uta Wiedersprecher den Kontakt mit ihren Zuhörern - auch in Zeiten von Corona.

Des Künstlers Brot ist der Applaus, sagt man und der ist gerade in Zeiten von Corona außer spärlich gesät. „Ich muss wieder vor Publikum singen“, meint deshalb auch Uta Wiedersprecher (Gesang), hat sich ihren Ehemann Mark (Piano) zur Seite genommen und den Musikerfreund Robert Kissel (Kontrabass) mobilisiert. Gemeinsam sind sie das Trio Get the Taste. Mit Unterstützung von Olli Oz Schmitz am Schlagzeug laden sie zu einem privaten Gartenkonzert am Freitag, 28. August, ab 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in den Garten Windmühlenstraße 24 ein. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

„Ein Leben ohne Musik ist für mich schwer vorstellbar“, sagt Uta Wiedersprecher. „Wie viele Situationen und Gefühle sind mit bestimmten Songs oder Musikstücken verbunden. Ich erlebe, dass ein Text, der mit Musik verbunden ist, eine viel größere Wirkung entfaltet, als die Worte allein.“ Songs und Musik sind für die Sängerin Ausdrucksmittel und Sprache, die verbindet. Zu merken, wie sich in einer Live-Situation Ideen ergänzen und manchmal sogar was unerwartetes entstehe, sei ein tolles Gefühl. „Und da geht es mir wahrscheinlich wie vielen anderen Musikern auch, die gerade das in der Corona-Zeit sehr vermissen“, so Uta Wiedersprecher. Es sei ihr Wunsch, mit ihrer Musik Menschen eine Insel der Leichtigkeit zu schaffen kann, in der sie ein Stück weit auftanken können.

Wer einmal in die Welt der Musik von Uta Wiedersprecher eintauchen möchte, dem sei ihre erste Solo-CD „Wofür mein Herz schlägt“ mit vielen eigenen Musikstücken ans Herz gelegt, die gerade erschienen ist und im eigenen Profi-Studio aufgenommen und zusammengemischt wurde.

Da die Platzzahl in Zeiten von Corona beschränkt ist, müssen sich Musikfreunde für das Gartenkonzert per E-Mail unter uta@wiedersprecher.com anmelden. Bei zu unbeständigem Wetter muss das Konzert leider ausfallen. Aktuelle Informationen zum Konzert gibt es auf www.getthetaste.de