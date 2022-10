Ein Original aus Oberbauer: Trauer um Walter Altena

Ennepetal. Ennepetal trauert um einen seiner letzten Originalen. Altbauer Walter Altena aus Oberbauer stirbt im Alter von 93 Jahren.

Alle Leute, die ihm sympathisch waren, duzte er – und es waren sehr viele. Der Altbauer Walter Altena aus Oberbauer starb nun im Alter von 93 Jahren.

Am Tag vor seinem Tode hatte er noch den Bauernmarkt in Breckerfeld besucht und mit Berufskollegen gesprochen im schönsten Ennepesträßer Platt, denn Hochdeutsch sprach er so gut wie nie. „Wälti”, wie er in der Familie und von Freunden genannt wurde, zählte zu den letzten Originalen in Ennepetal. Er führte mit seiner Frau Margarete – sie starb im April dieses Jahres – den von seinem Vater geerbten Bauernhof an der Breckerfelder Straße. Walter Altena war viele Jahre stellvertretender Ortslandwirt in Voerde. Nach dem Tode des Berufskollegen Heinz Brinkmann wurde er Ortslandwirt und vertrat die heimischen Bauern in allen öffentlichen Belangen. Im Heimatverein Voerde zählte er zum Plattdeutschen Stammtisch, den seine Tochter Inge Röße leitet. Beim Prölken Koffi des Heimatvereins im Gemeindezentrum an der Johanneskirche war ihm ein Stammplatz sicher, am Kopf der Tischreihen, neben dem Vorstand. Heimatkunde und Restaurantbesuche waren seine Leidenschaft.

Mit seiner Frau Margarete war er 67 Jahre verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen vier Kinder hervor: Inge Röße, die seit Jahren in Mexiko lebende Regina Altena, Klaudia Schäfer und Bernd Altena. Acht Enkel und zehn Urenkel trauern um ihren „Wälti”.

Walter Altenas Plattdeutsch bleibt der Nachwelt erhalten. Die WDR-Reporterin Ulrike Modrow hatte schon vor einiger Zeit die Stimme Altenas aufgenommen, und der heimische ehemalige Arzt und Autor Roman Kruzycki hat ihn in einem seiner Doc-Fuchs-Team-Filme unsterblich gemacht. Vermissen werden ihn die Autofahrer auf der Breckerfelder Straße. Die ihm von der Dorfgemeinschaft Freistaat Oberbauer geschenkte Bank bleibt leer. Von dort aus grüßte Walter Altena sommertags die Vorbeifahrenden, und die grüßten zurück.

Die Trauerfeier für Walter Altena findet am Donnerstag, 6. Oktober, um 11 Uhr in der Kapelle auf dem Voerder Friedhof statt, anschließend ist die Beisetzung.

