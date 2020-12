So kam das Pferd auf den Flur der Polizei

Ennepetal. Und da stand auf einmal ein Pferd auf dem Flur der Polizeistation Büttenberg in Ennepetal.

Da steht ein Pferd auf’m Flur – was den Blödelbarden Klaus und Klaus 1983 den musikalischen Durchbruch verschaffte, wurde für die Polizisten der Ennepetaler Wache am Büttenberg Realität. Denn auf einmal stand Stute Tina im Eingang.

Eine überraschender Besuch, erwartet man am Nikolaustag doch eher den Heiligen in Begleitung seines Knechtes als ein derart prächtiges Tier. Doch warum stand Tina plötzlich im Eingang der Wache? Ein Reiterweg führt dort nicht vorbei und eine Koppel findet sich vor der Tür ebenso wenig. Bald war klar: Sie hatte auch keine Bewerbungsunterlagen für die Reiterstaffel dabei, dafür aber ihre Besitzerin. Die ist eine Kollegin der wachhabenden Belegschaft und Tina wohnt gar nicht so weit entfernt am Schwelmer Brunnen.

Also verband sie Tinas Sonntagsspaziergang mit einem Besuch bei den Kollegen, um denen diese tierische Überraschung am Nikolaustag zu bereiten. Wie gut Tina der Besuch der Wache gefallen hat und ob sie noch einmal wiederkommen will, ist nicht überliefert.

