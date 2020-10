Ein Projekt gegen das Vergessen in Schwelm

Bei der Weichenstellung für die Zukunft darf man den Blick auf die Vergangenheit nicht verlieren. Das meint die Wilhelm-Erfurt-Stiftung für Kultur und Umwelt und hat deshalb gerne ein Projekt finanziell unterstützt, das nach anderthalb Jahren Zeit der Planung und Umsetzung jetzt abgeschlossen werden konnte. Auf einem Gestell aus Edelstahl sind Gedenktafeln aus Glas montiert, mit denen sechs Persönlichkeiten gedacht wird, die das gesellschaftliche Leben in Schwelm geprägt haben. Die Erinnerungsstätte steht auf dem Wiesenplatz vor der Trauerhalle des städtischen Friedhofs an der Oehde.

Das Projekt

Lothar Feldmann, Mitglied des Stiftungsrats, spricht „von einer gelungenen Zusammenarbeit zwischen Erfurt-Stiftung, Stadt Schwelm und TBS und des Vereins für Heimatkunde“. „Der Blick der Bürger auf die verdienten Persönlichkeiten der Geschichte soll geschärft werden. Durch den Text auf den Tafeln sollen diese Menschen begreifbar werden“, sagt Markus Flocke. Der TBS-Chef hatte schon vor Jahren dafür gesorgt, dass die Grabmale nach Auslaufen der Liegezeiten ihren heutigen Platz auf der Wiese an der Trauerhalle gefunden haben. Die Alternative sei gewesen, diese Grabsteine zu entsorgen, so der TBS-Chef.

Schwelm blickt auf eine lange Geschichte zurück. Einige Menschen haben diese Geschichte durch besonderes Handeln geprägt. Die Stadt hat sie als Ehrenbürger ausgezeichnet oder eine Straße nach ihnen benannt, um die Erinnerung an sie aufrecht zu erhalten. Auch Grabsteine erinnern an diese verdienten Mitmenschen und bilden dadurch eine Brücke in die Vergangenheit. Dass diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten, dafür sorgen nun diese sechs beschriebe Glastafeln. Die kurzen Texte darauf werden ergänzt durch einen QR-Code, der mit einem Handy und entsprechender App gelesen werden kann, mit dessen Hilfe jedermann zu weiteren Informationen gelangt. Diese befinden sich im Internet auf der Seite des Vereins für Heimatkunde (www.vfh-schwelm.de).

Die sechs Persönlichkeiten

Dr Julius Moeller ist eine der sechs Persönlichkeiten, die in Schwelm viel für die Gemeinschaft getan haben und deren Namen sich auf den Tafeln an der Trauerhalle wiederfinden. Foto: Bernd Richter / WP

Die sechs Schwelmer Persönlichkeiten, auf die die Tafeln hinweisen, sind: Gottlieb Wilhelm Klein, Max Klein, Dr. Julius Moeller, August Grothe, Dr. Wilhelm Tobien und Carl vom Hagen. Gottlieb Wilhelm Klein (2. Juli 1791 bis 4. März 1856) war der Großvater des späteren Ehrenbürgers Max Klein. Max Klein (22. September 1861 bis 28. Januar 1949) war fast 50 Jahre lang im Vorstand des Verschönerungsvereins tätig. Noch heute verbindet man mit dem Namen des Schwelmer Ehrenbürgers die Ankäufe von Gelände, Wäldern, das ausgebaute Wegenetz oder die zahlreichen Bänke, die Wanderern Erholung in Schwelmer Wäldern bieten. Dr. Julius Moeller (18. Januar 1851 bis 2. Februar 1926) war Sanitätsrat, Chefarzt des Städtischen Krankenhauses und Inhaber städtischer Ehrenämter. Ausgezeichnet als Ehrenbürger wurde er am 18. Januar 1921. August Grothe (12. August 1818 bis 23. Februar 1886) war von 1851 bis 1886, mehr als 35 Jahre lang, Bürgermeister der Stadt Schwelm. Dr. Wilhelm Tobien (26. Januar 1837 in Puschdorf / Ostpreußen geboren, 10. September 1911 in Schwelm gestorben) war u.a. Mitbegründer des Vereins für Heimatkunde im Jahr 1890 und Autor geschichtlicher Aufsätze über Schwelm. Carl vom Hagen (31. Januar 1856 bis 18. Juli 1940) wurde wegen seines großen Engagements im Gemeinwesen der Stadt Schwelm am 31. Juli 1926 zum Ehrenbürger ernannt. Sein Name ist eng verknüpft mit der städtischen Feuerwehr. Carl vom Hagen wurde am 24. September 1887 zum 1. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Schwelm gewählt, war Stadtverordneter, von 1920 bis 1925 Beigeordneter und damit Stellvertreter des Bürgermeisters und 1889 an der Gründung der Schwelmer Wohnungsgenossenschaft beteiligt.

Für die Texte auf den sechs Glastafeln zeichnet Stiftungsbeirätin Anne Peter verantwortlich. Gestaltet wurden die Tafeln von Lutz Heuser vom gleichnamigen MediaTeam. „Das Projekt ist ein Generationsprojekt, auf Zukunft angelegt“, sagt Stiftungsbeirätin Heike Rudolph. Es sind noch drei Plätze für drei weitere Tafeln frei, darüber hinaus kann das Edelstahlgerüst bei Bedarf erweitert werden. Anne Peter, noch Vorsitzende des Vereins für Heimatkunde, hat bereits weitere Kandidaten im Visier. „Es gibt da noch Namen, die man recherchieren muss. Das Thema muss mit Fingerspitzengefühl weiter verfolgt werden“, sagt die Stiftungsbeirätin mit Hinweis auf ihr „hausinternes Verzeichnis“.

Die Wilhelm-Erfurt-Stiftung

Schwelms Ehrenbürger Wilhelm Erfurt vor dem Edelstahlgerüst an der Trauerhalle. Foto: privat

Die Wilhelm-Erfurt-Stiftung für Kultur und Umwelt wurde 1996 von dem Unternehmer Wilhelm Erfurt gegründet. Das Stiftungskapital beträgt eine Million Euro. Seit 2017 ist die Stiftung selbstständig, vorher war sie eine rechtlich unselbstständige Treuhandstiftung des Verschönerungsvereins Schwelm. Mit rund 15.000 Euro im Jahr werden Projekte unterstützt, beispielsweise werden die Musikschule, das Konzertformat Adventival, die Lesereihe „Altes neu entdeckt“ im Haus Martfeld und viele mehr gefördert.

„Wir als Stiftung sind auf ganz vielen Feldern zuhause, suchen immer Dinge, für die die öffentliche Hand nicht zuständig ist, und entwickeln auch selber Projekte. Jeder kann sich an uns wenden, wir sind nicht nur für ein Spezialprojekt da, sondern viele sollen in den Genuss kommen, wenn es dann passt vom Stiftungszweck“, so Heike Rudolph. Wer ein aus seiner Sicht förderfähiges Projekt hat, kann sich beispielsweise mit einem Brief an Lothar Feldmann, Schulstraße 18 in Schwelm wenden.

Wilhelm Erfurt wird am 29. Dezember 90 Jahre alt

Die Wilhelm-Erfurt-Stiftung für Kultur und Umwelt Schwelm wurde 1996 von dem Unternehmer Wilhelm Erfurt gegründet. Unterstützt und gefördert werden verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen über die Tier- und Pflanzenwelt der Region. Außerdem finanziert Wilhelm Erfurt mit seiner Stiftung die Herausgabe einiger regionalgeschichtlicher Publikationen. Erfurt gehörte zudem zu den Unterstützern des Projektes „Jedem Kind ein Instrument“ und förderte die Denkmalpflegearbeiten am Haus Martfeld, am Haferkasten im Park, der Kapelle sowie die Restaurierung mehrerer wertvoller Schriften der Historischen Bibliothek. Der Ehrenbürger Wilhelm Erfurt wird am 29. Dezember 90 Jahre alt.

Am 5. September 2006 wurde Erfurt durch NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland „für sein „soziales Engagement, innovativen Geist und eine Haltung, die Selbstbestimmung und Verantwortung vorbildlich miteinander verbindet“ überreicht. Außerdem wurde er im selben Jahr zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt Schwelm ernannt. Darüber hinaus erhielt er 2017 den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die „Wilhelm-Erfurt-Stiftung für Kultur und Umwelt“ hat bisher weit über 160 Projekte gefördert. Ausschüttungen der letzten Jahre: 2016: 28.400 Euro; 2017: 26.300 Euro; 2018: 23.600 Euro; 2019: 17.600 Euro; 2020: bislang 17.500 Euro (es stehen in diesem Jahr noch Projekte mit Abschluss in 2020 an.)

Der Stiftungsbeirat setzt sich wie folgt zusammen: ), Lothar Feldmann (Stiftungssprecher), seine Stellvertreterin Cornelia Eggert, Heike Rudolph (Kuratoriumsvorsitzende), Anne Peter, Michael Treimer, Gabriele Weidner und Markus Flocke.