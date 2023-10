Polizei Einbrecher am Wochenende auf Beutezug in Gevelsberg

Gevelsberg. Einbrecher waren am Wochenende in Gevelsberg unterwegs. Unter anderem erbeuteten sie bei ihren Taten Schmuck, so die Polizei.

In der Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 17.15 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter an einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße eine Terrassentür auf, und gelangten so in eine Wohnung. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und stahlen mehrere Handtaschen sowie Schmuck. Der oder die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten.

Am Samstag zwischen 11.30 und 13.45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter an der Finkenstraße in ein Haus ein, indem sie ein Fenster neben der Haustür aufhebelten. Im Haus durchsuchten die Einbrecher alle Räumlichkeiten. Der oder die Täter erbeuteten Schmuck und Besteck und flüchteten unerkannt.

