Schwelm. Eine dreiste Masche in Schwelm: Einbrecher geben sich in Schwelm als Polizisten aus.

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Prinzenstraße: Am Freitag um 15 Uhr kehrte ein Wohnungsinhaber in seine Wohnung, in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses, zurück. In der Wohnung traf er auf zwei unbekannte Männer, die ihm gegenüber vorgaben, Polizeibeamte zu sein.

Sie seien vom Einbruchsdezernat. Bei ihm sei eingebrochen worden und sie müssten die Wohnung überprüfen. Auf Nachfrage des Wohnungsinhabers, ob sie sich ausweisen könnten,verließen die beiden die Wohnung. Anschließend stellte der Wohnungsinhaber fest, dass Bargeld und Wertgegenstände entwendet worden waren.