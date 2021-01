Durch die eingeschlagene Scheibe eines Fensters drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Ennepetal ein. Über die beute kann die Polizei noch keine Aussage machen.

Schwelm Ein Einfamilienhaus in Ennepetal war am Dienstag das Ziel von Einbrechern. Die Tat geschah am helllichten Tag.

Ennepetal. Unbekannte drangen am Dienstag in der Zeit von 13 bis 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Fritz-Textor-Ring in Ennepetal ein. Sie schlugen ein Loch in die Scheibe eines Fensters, öffneten es und verschafften sich so Zugang. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen, Angaben zur Tatbeute kann die Polizei bisher nicht machen.