Einbrecher in Gevelsberg entschuldigt sich

Gevelsberg. Im fünften Stock eines Hauses in Gevelsberg: Als der Einbrecher auf frischer Tat ertappt wird, entschuldigt er sich und geht einfach.

Es ist Montagmorgen in der obersten Etage in einem Fünf-Familienhaus an der Hagener Straße. Die Polizei vermutet, dass der Mann durch die offen stehende Hauseingangstür in das Haus gelangt ist, wo er dann gewaltsam die Wohnungstür öffnet. Die 52-jährige Wohnungsinhaberin wird gegen 7.30 Uhr von einem lauten Knall in ihrem Flur erschreckt. Als sie nachschaut, trifft sie unerwartet auf einen Einbrecher, die Wohnungstür hinter ihm steht offen. Der ihr Unbekannte entschuldigt sich bei ihr und sagt, dass er nicht gewusst habe, dass jemand Zuhause sei. Anschließend verlässt er die Wohnung, ohne etwas zu entwenden und flieht in unbekannte Richtung.

Den Mann beschrieb die Gevelsbergerin wie folgt: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß, schwarze Haare, schwarze Jacke, schwarze Hose, deutschsprachig mit Akzent, eventuell türkisch.

