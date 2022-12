Einbrecher in Gevelsberg und Ennepetal unterwegs

Unbekannte Täter brachen an Heiligabend und an den Tagen zuvor in Gevelsberg und Ennepetal in Wohnungen und in eine Garage ein (hier ein Symbolbild).

Gevelsberg. Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Gevelsberg und Ennepetal unterwegs.

Zwei Wohnungseinbrüche an Heiligabend meldet die Polizei aus Gevelsberg.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Am Samstag im Zeitraum von 18.30 bis 23.40 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Wohnzimmerfenster einer Erdgeschoßwohnung an der Geerstraße auf. In der Wohnung durchwühlten die Täter diverse Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Zeit zwischen 15 und 21 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhauses an der Haßlinghauser Straße ein. Sie hatten das rückwärtige Wintergartenfenster aufgehebelt. Die Täter durchwühlten die Erdgeschoßwohnung des Hauses und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist nach Polizeiangaben derzeit noch unbekannt.

In Ennepetal hebelten unbekannte Täter am Freitag, 23. Dezember, zwischen 17 und 22.15 Uhr das auf der Rückseite gelegene Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses an der Feldstraße auf und durchsuchten das Objekt. Über die Beute ist bisher nichts bekannt.

+++Lesen Sie auch:+++

Großbrand in Gevelsberg: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Ennepetaler Flüchtlingsunterkunft: Mehrere Bewohner erkrankt

In der Zeit zwischen Freitag, 16. Dezember, 15 Uhr, und Freitag, 23. Dezember, 12 Uhr, brachen Unbekannte eine Garage am Kämpershausweg in Ennepetal auf. Sie stahlen vier dort gelagerte Autoreifen. Hinweise auf die Täter liegen nach Polizeiangaben nicht vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm