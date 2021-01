Einbrecher scheitern bei dem Versuch, in ein Mehrfamilienhaus an der Brunnenstraße in Schwelm einzusteigen.

Polizei Einbrecher in Schwelm scheitern an Rollladen

Schwelm An einem gut gesicherten Rollladen scheitert der Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhauses an der Brunnenstraße in Schwelm.

Schwelm. Unbekannte versuchten in der Zeit vom 29. auf den 30. Dezember in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brunnenstraße in Schwelm einzubrechen. Sie beschädigten bei ihrem Vorgehen den Rollladen eines Fensters, schafften es jedoch nicht, diesen zu beseitigen. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Erst am Montag fiel der Einbruchsversuch auf. Hinweise auf die Täter gibt es laut Polizei nicht.