Schwelm. Zwei Einbrüche in Schwelm: Die Täter vergreifen sich an Süßigkeiten und nehmen einen kompletten Zigarettenautomaten auf ihrem Beutezug mit.

„Einkaufen“ nach Ladenschluss, für zwei Geschäftsleute aus der Kreisstadt war das in dieser Woche gar nicht lustig. Als die Unternehmer morgens in aller Frühe ihre Ladenlokale betraten, sahen sie schon die Bescherung und riefen sofort die Polizei an. Den Einbrechern fielen Bargeld, Tabakwaren und weitere Waren in die Hände. Die scheinen zumindest einen süßen Zahn gehabt zu haben, denn sie stiegen des Nachts in einen Kiosk und eine Eisdiele ein.

Die Unbekannten kamen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wo sie zuerst waren – und ob es sich tatsächlich um die selben Täter handelt, lässt sich kaum rekonstruieren. Für Paolo Legovini, Inhaber des Eiscafés an der Bahnhofstraße, war es doppelt schlimm. Nicht nur, dass in seine Eisdiele schon einmal vor etwa 20 Jahren eingebrochen worden war, diesmal beklagte er neben Bargeld auch den Verlust von Ware und anderen Gegenständen. Abgesehen von den 280 Euro aus der Kasse nahmen die Täter mehrere Fläschchen Parfüm und zwei Sonnenbrillen mit. Zusätzlich konnten sie wohl auch noch einen iPod mit samt dessen Ladekabel gut gebrauchen. Außerdem zogen die Täter noch eine Schublade der Eistheke auf. Das Eis wurde also nicht mehr gekühlt. Während es draußen also fror, passierte mit dem Eis das Gegenteil: Es schmolz.

Eisdiele: Über Umwege zur Eistheke

Die Eisentür im Keller der Schwelmer Eisdiele Paolo. Foto: Tim Berninghaus / WP

Paolo Legovini, der Besitzer der Eisdiele, berichtet, er habe am Mittwochmorgen bemerkt, dass unerwünschte Gäste im Geschäft waren. „Die Täter sind durch den Keller über die Toilettenräume in das Ladenlokal gekommen“, erzählt der Besitzer. Das Haus, in der sich die Eisdiele befindet, hat eine Seitentür. Durch diese Tür müssen die Täter ins Innere gelangt sein, mutmaßt Legovini. Nach einem Umweg durch den Keller hebelten sie schließlich mit roher Gewalt die schwere Eisentür zu den Geschäftsräumen der Gelateria auf. Im Gastraum angekommen, steuerten die Täter gezielt den Thekenbereich an, so die Polizei.

Weiter zum zweiten Tatort: der Kiosk an der Wilhelmstraße direkt neben dem Schwelmer Kinocenter. Familie Lohmann besitzt den kleinen Laden. Auch Mutter und Sohn mussten am Mittwochmorgen feststellen, dass in ihren Laden eingebrochen wurde. In diesem Fall waren die Täter jedoch gleich an der Eingangstür erfolgreich. Den Schaden an der Tür ließen die Besitzer sofort reparieren. Trotzdem sind an Tür und Rahmen noch etliche Hebelspuren erkennbar.

Wohl völlige Amateure

Hier, hinter der Theke des Kiosks an der Wilhelmstraße, stand am Dienstagabend noch ein Zigarettenautomat. Übrig blieb nur eine Abdeckung. Foto: Tim Berninghaus / WP

Hauptsächlich hatten es die Einbrecher wohl auf Zigaretten abgesehen. Das Kiosk-Team: „Die haben den ganzen Zigarettenautomaten mitgenommen!“ Er deutet auf den leerstehenden Platz hinter der Theke. „Sie waren sogar ordentlich. Die Modellschiffchen, die auf dem Automaten standen, haben sie in das Regal gelegt“, erzählt der Kioskbesitzer. So einen Automaten zu tragen sei allein nicht möglich. Die Maschinen seien sehr schwer.

Der Grund, dass er die Zigaretten aus einem Automaten an seine Kunden weitergibt: Bereits vor acht Jahren räumten ihm Einbrecher sein Zigaretten-Regal leer. Er entschied sich, einen Automaten aufzustellen, damit er im Falle eines Diebstahls nicht den Verlust erleiden würde. In dem Zigarettenautomat befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs Zigaretten im Wert von 1500 Euro und 80 Euro Wechselgeld, weil der Automat am Vortag neu befüllt wurde. Außerdem bedienten sich die Diebe noch am Süßigkeitenregal und an Zigarettenblättchen.

„Es liegt durchaus im Bereich des möglichen, dass es sich bei beiden Taten um den oder die selben Täter handelt“, teilt Sonja Wever, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde des EN-Kreises, auf Nachfrage mit. Dass es in der Kreisstadt aktuell vermehrt zu Geschäftseinbrüchen kommt, hätten die Beamten nicht festgestellt. Auch für die Profis von der Ermittlungsbehörde sind die Einbrecher mit dem süßen Zahn kein alltäglicher Fall. Sie gehen davon aus, dass es sich um Amateure handelt. „Es werden wohl kaum Mitglieder des organisierten Verbrechens sein“, sagt Sonja Wever