Der Einbruchsversuch ereignete sich am Samstagabend in Schwelm.

Polizei Einbrecher in Schwelm von Anwohner überrascht

Schwelm. Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen: Der Anwohner war jedoch zu Hause und konnte die Unbekannten vertreiben.

Drei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstag gegen 23.25 Uhr in der Metzer Straße über ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses, ins Objekt zu gelangen. Beim Versuch zunächst das Fenstergitter zu lösen, wurden die Täter von dem 34-jährigen Geschädigten überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter konnten durch den Geschädigten als zirka 1,70 m bis 1,80 m groß und mit Sturmhauben maskiert beschrieben werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Zeugenhinweise an die Polizeiwache Ennepetal unter 02333/-9166-4000.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm