Einbrecher kommen durchs Badezimmer: Schmuck und Geld weg

Gevelsberg. Sie kamen durchs Badezimmer und stahlen Geld und Schmuck. Die Polizei fahndet nach mehreren Einbrüchen in Gevelsberg.

Unbekannte brachen im Verlaufe des letzten Wochenendes (16. bis 18. Dezember) in eine Wohnung an der Milsper Straße in Gevelsberg ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung, heißt es in der Mitteilung der Kreispolizei.

Die Unbekannten durchsuchten Schränke und Schubladen und erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Armbanduhren.

Auch in der Lerchenstraße machten sich am 18. Dezember unbekannte Täter an dem Badezimmerfenster einer Doppelhaushälfte zu schaffen. In dem Zeitraum zwischen 19.45 Uhr und 21.30 Uhr hebelten die Einbrecher das Fenster auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck.

