Einbrecher kurz vor Weihnachten in Schwelm unterwegs

Schwelm Mehrere Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche in Schwelm hat die Polizei kurz vor Beginn des Weihnachtsfestes gemeldet.

In der Nacht von Samstag, 23., auf Sonntag, 24. Dezember, zwischen 23 und 1.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Wohnung an der Ruhrstraße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht nach Angaben der Polizei bisher noch nicht fest.

Lesen Sie auch:

Ennepetal: Das Stühlerücken bei Dormakaba geht weiter

Schwelms Weihnachtshaus: „Ich nenne mich Clark Griswold“

Heiligabend in der Kneipe: Besondere Momente im Pub 18

Windrad für Schwelm? Darum liegen die Flügel in Linderhausen

Durch das Aufhebeln eines Badezimmerfensters drangen ein oder mehrere unbekannte Täter am Samstag, 23. Dezember, zwischen 10 und 23.20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Schwelmestraße ein. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und flüchteten unerkannt. Zum jetzigen Zeitpunkt können laut Polizei noch keine Angaben zur Beute gemacht werden.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Zwischen Freitag, 22. Dezember, 8.30 Uhr, und Samstag, 23. Dezember, 10 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hattinger Straße zu gelangen. Die Täter hebelten an der Wohnungseingangstür. Der Einbruchsversuch scheiterte aber, und die Täter flüchteten unerkannt.

Zu allen drei Taten bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 02336/9166-4000.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm