Einbrecher machen in Gevelsberg Beute

Gevelsberg Der nächste Wohnungseinbruch in Gevelsberg: Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern, die am Nachmittag unterwegs waren.

Die Täter kamen am Nachmittag: Am Donnerstag, 7. Dezember, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.20 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heideschulstraße in Gevelsberg ein.

Lesen Sie auch:

Streik: Engelberttunnel könnte wieder gesperrt werden

Gemeinschaftlich nutzbare Büros jetzt bald auch in Schwelm

Schwelm: Maskierter überfällt Fressnapf mit Spielzeugpistole

Klimaschutz im Unterricht: So macht es eine Grundschule

Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Täter in die Wohnung und entwendeten einen Laptop im mittleren dreistelligen Wert. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324/9166-4000 melden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm