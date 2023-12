Einbrecher schlagen Glas ein und stehlen Schmuck

Wie in dieser gestellten Szene schlugen Unbekannte am Samstag die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Rosenweg in Ennepetal ein, um in den Wohnbereich zu gelangen.

Ennepetal Unbekannte dringen in Haus am Rosenweg in Ennepetal an und suchen nach Wertgegenständen.

Am Samstag drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 14.20 bis 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Rosenweg in Ennepetal ein. Um in den Wohnbereich zu gelangen, schlugen die bislang unbekannten Täter die Glasscheibe einer Terrassentür ein. Im Inneren des Hauses suchten der oder die Täter nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck sowie Elektronikgeräte und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

