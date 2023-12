Einbrecher steigen in Schwelmer Geschäfte ein

Schwelm Einbrecher sind am Freitag in Schwelm auf Diebestour gewesen. Gleich in mehrere Geschäfte brachen die Flüchtigen ein.

Einbruch in ein Blumenladen und in eine Lotto-Annahmestelle in der Prinzenstraße in Schwelm: Am vergangenen Freitag gegen 1.35 Uhr brachen unbekannte Täter durch zuvor entglaste Fenster in zwei Geschäftsräume ein.

Der oder die Täter durchsuchten die Ladenlokale vermutlich nach Wertgegenständen, entwendeten jedoch nichts.

Die bislang unbekannten Täter entfernten sich anschließend ohne Beute.

