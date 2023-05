Einbruch In Schwelm auf Diebestour: Polizei meldet mehrere Fälle

Schwelm. Achtung: In Schwelm sind Einbrecher unterwegs. Die Polizei meldet mehrere Einbruchsversuche.

In der Zeit von Freitag, 12. Mai, 18 Uhr, bis zum Freitag, 26. Mai, um 15.30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Cafés in der Fußgängerzone in Schwelm aufzuhebeln. Als den Tätern dieses misslang, flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Ebenso meldet die Polizei: In der Zeit von Dienstag, 23. Mai, 9.30 Uhr, bis zum Mittwoch, 24. Mai, 17 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Hintertür eines Bekleidungsgeschäftes aufzuhebeln. Als die Tatausführung den Tätern misslang, entfernten sie sich unerkannt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm