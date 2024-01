Einbruch Gevelsberg: Welche Rolle spielt weißer Lieferwagen?

Nach dem Einbruch in Gevelsberg fahndet die Polizei. Ein weißer Lieferwagen könnte bei der Tat eine Rolle gespielt haben.

Gevelsberg Ein weißer Lieferwagen könnte eine Rolle bei einem Einbruch in Gevelsberg spielen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Am Dienstag in der Zeit von 22.10 bis 22.20 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür im zweiten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses auf der Wittener Straße in Gevelsberg auf.

Sie hatten bereits Tatbeute im Hausflur abgestellt, als sie vermutlich von dem heimkehrenden Bewohner überrascht wurden. Entwendet wurde aus der Wohnung nichts.

Der Bewohner bemerkte jedoch einen weißen Lieferwagen, der vor der Haustür stand und anschließend zügig in Fahrtrichtung Innenstadt davon fuhr.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

