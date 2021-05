Telefonanbieter Einbruch in Gevelsberger Geschäft: Täter stiehlt Smartphones

Gevelsberg. Ein Anwohner der Mittelstraße vernimmt in der Nacht zu Dienstag einen lauten Knall und sieht eine Person aus einem Shop eines Telefonanbieter flüchten.

Nach einem Einbruch in ein Gevelsberger Geschäft ist der Täter in einem dunklen Kombi geflohen. Am Montag gegen 23.40 Uhr hatte ein Anwohner der Mittelstraße einen lauten Knall aus Richtung des Shop eines Telefonanbieters gehört.

+++ Lesen Sie auch: Ennepetal: Graupapagei „Charly“ schon wieder entführt +++

Mit einem dunklen Kombi geflohen

Als er nachschaute, sah er eine Person aus dem Shop zu einem dunklen Kombi laufen. Augenscheinlich stieg die Person in das Fahrzeug. Der Wagen stand in der Hochstraße und fuhr in Richtung Sudfeldstraße davon. Die Polizei fand eine zerstörte Schaufensterscheibe des Shops vor. Aus dem Verkaufsraum wurden diverse Smartphones entwendet. Eine Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug verlief erfolglos.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm