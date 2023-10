Eine Person hebelt eine Tür auf (gestellte Szene). Nach Einbrüchen in Gevelsberg steht ein 38 Jahre alter Schwelmer unter Tatverdacht.

Kriminalität Einbruch in Kleingartenanlage: War es dieser Schwelmer (38)?

Gevelsberg/Schwelm. Nach Einbrüchen in Gevelsberg hat die Polizei einen 38 Jahre alten Schwelmer als Tatverdächtigen dingfest gemacht. Was bisher bekannt ist.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstag gegen 11.25 Uhr zunächst Zugang zu einem in der Breddestraße in Gevelsberg befindlichen Privatgrundstück und dann zu dem darauf befindlichen Kleingartenhaus.

Er entwendete im Inneren der Hütte Bargeld und entfernte sich dann vom Tatort in unbekannte Richtung.

Tatverdächtiger aus Schwelm

Im Tatzeitraum gab es in der nahe liegenden Kleingartenanlage ebenfalls einen Einbruch, bei dem der Tatverdächtige, ein 38-jähriger Schwelmer, im Nahbereich angetroffen werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

