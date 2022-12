Ein Mann hebelt mit einem Brecheisen eine Tür auf (gestellte Szene). In Schwelm erbeuteten Einbrecher Schmuck in einer Wohnung.

Polizei fahndet Einbruch in Schwelm: Täter erbeuten Schmuck in Wohnung

Schwelm. Die Polizei vermeldet einen Einbruch in Schwelm, der eine Frage aufwirft. Die Täter erbeuteten Schmuck und entkamen unerkannt.

Unbekannte brachen am Mittwoch in der Zeit von 10.40 bis 19.20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Hugoweg in Schwelm ein.

Die Täter gelangten auf den Balkon der im 1. Obergeschoss liegenden Wohnung und öffneten die Balkontür auf bisher ungeklärte Weise.

Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und erlangten Schmuck als Beute.

Hinweise zur Ermittlung der Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

