Eine Chance für Schwelm

Geschichte wiederholt sich: In Schwelm wurde schon einmal an der Neuen Mitte gebaut. Nur damals in der 1970-er Jahren hieß das Projekt nicht so. Aber der Innenstadt wurde ein Stempel aufgedrückt, der bis heute nachwirkt. Gemeint ist der Bau der Sparkasse am Bürgerplatz. Ich kann mich noch ganz genau an den Bretterzaun erinnern, der damals die Baugrube umgab, weil ich noch als Schüler mit an seiner künstlerischen Ausgestaltung mit einer Urlandschaft, in der sich Dinosaurier vergnügten, mitgewirkt habe. Zug um Zug wurden für die damals Neue Mitte die Parkuhren vor dem Kaufhof (heute Schwelm-Center) demontiert, das Mäuerchen am Märkischen Platz und das öffentliche WC mussten der heutigen Freifläche weichen, vom Altmarkt wurden fast alle Parkplätze verbannt und die Diagonalsperre sperrte den Verkehr von der Bahnhofstraße aus.





Heute ist die Neue Mitte von damals die alte Mitte – und in die Jahre gekommen. Deshalb ist es gut, dass Fachleute auf die Innenstadt blicken und Politik und Verwaltung das Zentrum von Schwelm wieder fit für die kommenden Jahrzehnte machen wollen. Davon werden die Menschen profitieren, denn Gesellschaft entwickelt sich und das Anforderungsprofil an den Lebensraum entspricht nicht mehr den Grundsätzen, die früher einmal galten. Heute kann sich auch niemand mehr vorstellen, das die Straßenbahn in Schwelm einst direkt durch die heutige Fußgängerzone fuhr. Ich freue mich auf die Neue Mitte Schwelm. Gebt ihr eine Chance.