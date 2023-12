Eine Serie von Einbrüchen in Gevelsberg beschäftigt Polizei

Gevelsberg Gleich zu fünf Tatorten in Gevelsberg wurde die Polizei am Freitag und Samstag gerufen: Die Täter wurden bislang nicht ermittelt.

Eine Reihe von Einbrüchen beschäftigte die Polizei am Freitag, 14. Dezember, und Samstag, 15. Dezember, in Gevelsberg. Die Einsatzkräfte wurden zu fünf Tatorten gerufen.

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag 21.30 Uhr und Samstag 10 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Staße ein. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe ist, laut Polizei, nicht bekannt.

Irgendwann in der Zeit von Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 8.15 Uhr, wurde versucht, die Eingangstür eines Friseursalons an der Hagener Straße gewaltsam zu öffnen. Da dies misslang, flüchtete der Täter ohne Beute.

Lesen Sie auch:

Stinshoff verlässt Gevelsberg: „Macht keinen Spaß mehr“

Weihnachtsmarkt Schwelm: Vier Tage besinnlicher Budenzauber

Gevelsberger in Kenia: Auswanderer-Paar sucht mehr als Sonne

Sparkasse: Katia Maritato übernimmt Zweigstelle Voerde

Rauchwaren und ein Elektronikgerät wurden im Zeitraum zwischen dem 11. Dezember, 12 Uhr, und dem 15. Dezember, 13 Uhr entwendet. Unbekannte Täter brachen die Metalltür einer Gartenlaube an der Breddestraße auf.

Das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Lindengrabenstraßen hebelten die Täter am Samstag zwischen 13.15 und 22.15 Uhr auf und gelangten so in die Wohnung. Über die Tatbeute ist bisher nichts bekannt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Am Samstag zwischen 14.15 Uhr und 23 Uhr kletterten unbekannte Täter auf den Balkon einer Wohnung an der Lindengrabenstraße. Dort versuchten sie vergeblich, die Balkontür aufzuhebeln und flüchteten unerkannt.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm