Einsatz in Gevelsberg: Mann verletzt Polizist bei Festnahme

Ein Mann steht in Handschellen neben einem Polizisten (Symbolfoto). In Gevelsberg hat sich ein Mann am Mittwochabend gegen seine Festnahme gewehrt.

Gevelsberg. Polizeieinsatz abends an der Schnellmarkstraße in Gevelsberg. 29-jähriger Mann festgenommen.

Die Polizei hat an der Schnellmarkstraße in Gevelsberg am Mittwochabend einen Mann festgenommen, der in seinem Zuhause randaliert haben soll. Das gab die Polizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises am Donnerstagvormittag auf Nachfrage der Redaktion bekannt. Informationen, der Mann sei mit einem Schwert bewaffnet gewesen, bestätigte Christoph Neuhaus, Sprecher der Kreispolizei, dabei nicht.

Die Beamten hätten den 29-Jährigen festnehmen wollen. Dieser habe sich gegen die Festnahme gewehrt und dabei einen der Polizisten leicht verletzt. Der Verletzte habe seinen Dienst danach weiter ausführen können. Der Einsatz fand laut Kreispolizeibehörde gegen 23 Uhr statt.

