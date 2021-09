Einsatzreiche Tage für die Feuerwehr Ennepetal

Die Feuerwehr in Ennepetal hatte viel zu.

Ennepetal. Die Feuerwehr Ennepetal wurde unter dem Stichwort Betriebsunfall mit Gefahrgut zu einer Firma gerufen.

Mit einem First-Responder-Einsatz im Friedhofsweg begann am Samstag um 8.51 Uhr der Dienst für die Hauptamtliche Wachbesatzung der Feuerwehr Ennepetal. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein Rettungsmittel zeitnah verfügbar war, übernahm das Hilfeleistungslöschfahrzeug die ersten medizinischen Maßnahmen an einem Patienten.

Um 9.43 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung mit dem Stichwort First Responder in den Röthelteich. Auch hier übernahm das Hilfeleistungslöschfahrzeug die ersten medizinischen Maßnahmen.

Um 12.39 wurde die Hauptamtliche Wache zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in die Hagener Straße alarmiert. Die Türe wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet und anschließend gesichert. Eingesetzt waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, sowie eine Drehleiter.

Um 13.04 Uhr wurden die Hauptamtliche Wache, der Löschzug 1 sowie die Löschgruppe Külchen zu einem Industriebetrieb in die Scharpenberger Straße mit dem Stichwort Betriebsunfall mit Gefahrgut alarmiert. Nachdem sich der Einsatzleiter eine Übersicht über die Einsatzstelle gemacht hat, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei der ausgetretenen Flüssigkeit handelte es sich lediglich um Wasser und nicht wie angenommen um eine Säure.

Bereits am Freitag war es zu einer Vielzahl an Einsätzen gekommen: Zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür wurde die Feuerwehr um 10.33 Uhr in die Julius-Bangert-Straße alarmiert. Die Tür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet.

Um 15.06 Uhr wurde die Feuerwehr in die Voerder Straße alarmiert. Aus einem Gebäude wurde starker Brandgeruch wahrgenommen. Das Gebäude wurde ausgiebig erkundet. Da es bereits vor längerer Zeit in dem Gebäude gebrannt hatte, konnte dies als Ursache für den Brandgeruch festgestellt werden.

