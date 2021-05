Ein Himmel voller bunter Luftballons über Schwelm: das positive Zeichen zur Wiedereröffnung von Gastronomie und Einzelhandel in der Kreisstadt.

Wirtschaft und Corona Einzelhandel in Schwelm feiert Wiedereröffnung mit Ballons

Schwelm. Darum ist der Himmel über Schwelm voller bunter Luftballons.

Ein positives Zeichen zur Wiedereröffnung von Gastronomie und Einzelhandel setzten am Freitag das Stadtmarketing Schwelm und die Werbegemeinschaft. Dazu wurden um Punkt 12 Uhr 499 bunte Ballons zum großen Glockengeläut der Christuskirche gen Himmel geschickt. Die bunte Aktion soll ein kleines symbolisches Zeichen sein, dass trotz Corona alle langsam aber sicher wieder auf ein großes Stück Normalität im Alltag hoffen dürfen.

Ein Stück Normalität verkündet auch die Stadtverwaltung. Die Inzidenzwerte im Ennepe-Ruhr-Kreis liegen stabil unter 50. Die Stadtverwaltung Schwelm informiert darüber, dass vom Freitag an wieder mehr Gäste als zuvor an Trauungen teilnehmen dürfen. Im Haus Martfeld gilt dann die Regel „Brautpaar plus maximal zehn Gäste“. Im Trausaal im Verwaltungsgebäude Moltkestraße 24 darf das Brautpaar noch sechs Hochzeitsgäste einladen.

Beim Besuch der Stadtbücherei, Hauptstraße 9-11, entfällt ab Montag, dem 31. Mai, die Nachweispflicht für Testung, Impfung und Genesung. Der Zugang ist dann unter Einhaltung der Hygienevorschriften mit medizinischer Maske und Registrierung am Eingang wieder möglich. Es gilt die Beachtung des Abstandes von 1,5 m zum Mitbesucher.

Während der coronabedingten Schließzeit wurden die entliehenen Medien seitens des Büchereiteams pauschal verlängert, und es wurden keine Mahnungen verschickt. Am 31. Mai werden alle Medien, die vom 31. Mai 2021 bis zum 11. Juni 2021 fällig werden, nochmals bis Montag, den 14. Juni, verlängert. Ab dem 14. Juni 2021 wird dann nicht mehr automatisch verlängert. Die Bürger/innen werden gebeten, ihr Nutzerkonto hinsichtlich ihrer Leihfristen zu befragen oder vorbeizukommen, um ihre Medien zurückzugeben. Sie können auch in der Stadtbücherei anrufen oder eine Mail schreiben, um in Kontakt zu treten. Bücherei-Leiterin Jasmin Arnold: „Das Team der Stadtbücherei freut sich sehr auf Ihren Besuch!“ Die Öffnungszeiten verlängern sich ab dem 31. Mai wieder bis 18 Uhr und stellen sich wie folgt dar: montags, dienstags und donnerstags 10:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr, freitags 10:00 bis 13:00 Uhr.

Für das Museum gelten ab 31. Mai die gewohnten Öffnungszeiten – dienstags von 14 bis 17 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr. Zur Rückverfolgung werden die Kontaktdaten aufgenommen. Es können maximal 15 Personen gleichzeitig das Museum besuchen, und natürlich gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot.

