Eis und Schnee: Busverkehr in EN liegt lahm

Ennepetal/Gevelsberg/Schwelm Das Wetter bestimmt die Lage auf den Straßen in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm. Der Busverkehr steht still. Hier alle Infos.

Kräftiger Schneefall herrscht am Montagvormittag im EN-Südkreis. Viel zu tun also für den Räumdienst. Trotzdem kamen die Busse des VER am frühen Morgen erst gar nicht aus dem Depot. Zwischen 7 und etwa 10.30 Uhr rollte der Verkehr zwar wieder an, doch nach dem massiven Schneefall am Vormittag wurde der Busverkehr wieder eingestellt. Bis jetzt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Der Morgen begann für die Berufspendler und Schüler mit einem Totalausfall des Busverkehrs. Zwischen 4 und bis etwa 7 Uhr schickte der VER keine Busse auf die Strecke, zu heikel war es für die tonnenschweren Fahrzeuge auf den glatten Straßen unterwegs zu sein. „Sicherheit geht vor“, teilte die zuständige Pressesprecherin der Verkehrsbetriebe mit. Ab 7 waren die Busse zwar wieder in weiten Teilen des Kreisgebietes auf den Strecken, ab 10.30 Uhr war jedoch wieder Stillstand. Der einsetzende Schneefall sorgte dafür, dass die Busse an den Haltestellen stehen bleiben mussten und die Taxifahrten für die noch verbliebenden Fahrgäste organisiert wurden. „Es ist im Ermessen der Fahrer, ob sie weiter fahren oder nicht. In Absprache mit dem Leitstand warten die Busse an verkehrssicheren Stellen, bis die Straße wieder geräumt ist“, teilt Sandra Bruns.

Der Winterdienst in Schwelm

Die Räumdienste kamen am Vormittag kaum hinterher - der dichte Schneefall machte es den Kräften schwer. In Schwelm sind alle zuständigen Mitarbeiter der Technischen Betriebe Schwelm (TBS) und städtisches Personal auf den Straßen und öffentlichen Wegen unterwegs, um Schnee zu räumen und zu streuen.

Die TBS räumen mit drei Fahrzeugen im Stadtgebiet und die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kleinfahrzeugen und Handstreugruppen. „Wir sind seit 4 Uhr im Einsatz“, sagt Jonas Hildebrandt, bei den TBS aktuell zuständig für den Winterdienst. „Laut Vorhersage sollen zehn bis 20 Zentimeter Schnee liegen bleiben. Wir sind aber vorbereitet. Wir haben genug Salz im Silo und die Fahrzeuge sind entsprechend eingeplant. Die Bereitschaft läuft.“

Lesen Sie auch:

Karten, Shirts und Co.: Diese Schwelmer bedrucken lassen





Als Familie ein Auto weniger – ein überraschender Selbsttest





44 Tiere gerettet: „Martin Rütter Hundeschule“ will helfen





33-Jähriger übernimmt legendäre Oldtimer-Werkstatt

Sensation in Ennepetal: Frieda ist das älteste Pony der Welt

Auf den privaten Gehwegen sind die Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht, den Schnee zu räumen und entsprechend Kies, Sand oder Splitt zu streuen. „Bei Glatteis kann weiterhin Salz gestreut werden“, erklärt Hildebrandt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm