Ein neugeborenes Kind (Archivfoto). In Ennepetal schließen sich Eltern aus, während ihr Baby hilflos in der Wohnung liegt.

Ennepetal Eltern sperren sich aus: Neugeborenes hilflos in Wohnung

Ennepetal. In Ennepetal sperren sich Eltern aus und ihr neugeborenes Kind liegt hilflos in der Wohnung. Kurze Zeit später geht ein Notruf ein.

Großer Schreck für die Eltern eines neugeborenen Kindes in Ennepetal. Während ihr Baby allein in der Wohnung lag, hatte das Paar sich aus seiner Wohnung in Milspe ausgesperrt.

Um 11.20 Uhr am Mittwoch war der Notruf eingegangen. Die Feuerwehr rückte aus und konnte schnell helfen. Ein auf Kipp stehendes Fenster wurde genutzt, um sich Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Dann konnte die Wohnungstür von innen geöffnet werden. Alle Beteiligten seien mit dem Schrecken davongekommen, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte waren schon rund zwei Stunden zuvor nach Voerde gerufen worden – ebenfalls zu einer Türöffnung. Doch dieser Einsatz habe sich als Fehlalarm entpuppt.

