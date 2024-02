Elterngeld: 26,3 Millionen Euro im EN-Kreis ausgezahlt

Ennepe-Ruhr. 3638 Mütter und Väter im Ennepe-Ruhr-Kreis haben 2023 Elterngeld beantragt. Der Kreis plant weitere Infoveranstaltungen für werdende Eltern.

2023 haben im Ennepe-Ruhr-Kreis 3638 Mütter und Väter Elterngeld beantragt – exakt so viele wie 2022. Insgesamt wurden über 26 Millionen Euro an Elterngeld ausgezahlt. Im Vergleich zu 2022 blieb die Summe der ausgezahlten Gelder damit fast konstant. 31 Prozent (2022 ebenfalls 31 Prozent) der Leistungsempfänger waren Männer.

„Jenseits der Zahlen setzt sich ein Trend fort, den wir seit Einführung des ElterngeldPlus beobachten. Viele Eltern suchen und finden individuelle Lösungen und die für sie beste Kombination aus ElterngeldPlus und Basiselterngeld. Möglich machen diese unter anderem die Möglichkeiten, die monatliche Zahlung zu halbieren und damit die Laufzeit der Leistung zu verdoppeln“, berichtet Nadine Volmer, zuständige Sachgebietsleiterin der Kreisverwaltung.

65 Widersprüche und drei Klagen

Weitere Zahlen aus der Jahresbilanz: Die überwiegende Mehrheit der Väter - 797 von 1092 - bezieht ihr Elterngeld immer noch für die sogenannten Partnermonate und kehrt bereits nach zwei Monaten wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Insgesamt wurde in der Nebenstelle der Kreisverwaltung am Wittener Schwanenmarkt über 5399 Anträge entschieden, 3654 Erstanträge und 1745 Neuberechnungen. Es gingen 65 Widersprüche und drei Klagen ein.

Werdende Eltern, die rund um Basiselterngeld und ElterngeldPlus auf der Suche nach der für sie besten Lösung sind, können sich an die Beschäftigten der Kreisverwaltung wenden. „In einer Vielzahl von Fällen haben wir auch 2023 wieder Fragen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beantwortet und Eltern bei der Antragsstellung geholfen“, so Volmer. „Für das Jahr 2024 planen wir darüber hinaus wieder Informationsveranstaltungen für werdende Eltern.“

Antrag erst nach der Geburt möglich

Grundsätzlich gilt: Anträge können erst nach der Geburt abgegeben werden, das frühzeitige Vorbereiten der erforderlichen Unterlagen ist aber in jedem Fall sinnvoll. Wer einen Antrag stellt, hält den Bescheid aktuell nach durchschnittlich neun Wochen in Händen, da die Anträge häufig nicht vollständig sind und Unterlagen nachgefordert werden müssen.

Beraten wird beim Kreis vorwiegend telefonisch. Dies ist aktuell montags bis freitags 8 und 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr möglich. Die Telefonnummern lauten 02302/9222-44, -67, -82, -95, -96 und -07. Nur in begründeten Einzelfällen werden Termine vor Ort vergeben.

2008 wurden 2907 Anträge gestellt

Informationen finden Interessierte auch auf der Internetseite der Kreisverwaltung. Dort sind viele Fakten und Anträge sowie der Online-Elterngeldrechner des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend abrufbar. Seit Anfang des Jahres kann das Elterngeld hier zudem online beantragt werden. Hierfür ist ein BundID-Konto erforderlich.

Im Premierenjahr 2008 hatte es im Ennepe-Ruhr-Kreis 2907 Anträge gegeben, 13,9 Millionen Euro waren ausgezahlt worden und 14,3 Prozent der Leistungsempfänger waren Väter.

