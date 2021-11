Elvyra Gessner zeigt ihre Werke in Schwelm

Schwelm. Die Malerin Elvyra Gessner setzt bei ihrer Kunst auf verschiedene Formate und Materialien. Das Leo Theater in Schwelm zeigt ihre Werke.

„Meine künstlerische Beschäftigung umfasst das zentrale Thema Farbe, Material-Mix und ihre Ausdrucksmöglichkeit“, beschreibt die Hagener Künstlerin Elvyra Gessner ihre Arbeit. Ab nächstem Samstag, 6. November stellt die gebürtige Litauerin ihre Werke im LEO Theater im Ibach-Haus aus. Die Vernissage findet beginnt um 16 Uhr.

Elvyra Gessner bewege sich in ihren Bildern zwischen vereinfachter gegenständlicher Formgebung und abstrakter Malerei, wobei das Zentrum ihrer Malerei die Farbe sei. Seit 2000 lebt die Künstlerin in Deutschland, hat hier 2013 ihre eigene Galerie und Malschule in Hagen an der Lange Straße 38 eröffnet. „Zuerst entstehen abstrakte Hintergründe, danach werden die Werke durch eine konkrete Idee ins Gleichgewicht gesetzt. Dadurch entstehen groß- und kleinformatige Werke auf Leinwand, Papier, Plexiglas und Schallplatten.“ Acryl, Ölfarbe, Tusche, Bleistift, Ölkreide, Collage und Wachs sorgen für eine dynamische, lebendige und reichhaltige Farbpalette der Bilder. Das sechsjährige Kunststudium an der Kunstakademie in Litauen prägten ihre unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen und Techniken, die sich auch heute noch in ihren Werken widerspiegeln. „Durch meine eigene Galerie in dem schönen, multikulturellen Stadtteil Hagen Wehringhausen, gebe ich meine langjährige Erfahrung an meine Kursteilnehmer weiter“, erklärt Elvyra Gessner.

Einen breiten Mix an ihren Werken stellt sie im LEO Theater im Ibach-Haus bis zum Jahresende aus und setzt dabei die Reihe der wechselnden Ausstellungen fort. Zuletzt waren in dem Schwelmer Theater Fotos des Fototreffs Schwelm zu sehen.

