Im Jahr 2023 ist die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Hagen und im Ennepe-Ruhr-Kreis im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 18 auf 2889 gesunken. „Im langjährigen Vergleich ist das kein gutes Ergebnis“, erklärte dazu die Agentur für Arbeit. Die Zahl der Neuabschlüsse blieb um fast neun Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Die größten Rückgänge hatten freie Berufe, den größten Zuwachs unerwartet das Handwerk.

„Die Entwicklung der Ausbildungsverträge spiegelt den Trend am Ausbildungsmarkt wider: Mehr, auch unbesetzte Ausbildungsstellen, weniger interessierte junge Menschen“, so die Chefin der Agentur für Arbeit Hagen, Katja Heck. „Vor 16 Jahren hatten wir mal über 3700 Ausbildungsverträge, seitdem werden es fast kontinuierlich weniger. Der Tiefpunkt war im Pandemiejahr 2020 mit 2733 Verträgen, davon sind wir auch heute nicht so weit entfernt. Die Gewinnung von Jugendlichen für eine duale Ausbildung bleibt eine der zentralen Herausforderungen zur Sicherung des künftigen Fachkräftebedarfs.“

Katja Heck, Chefin der Agentur für Arbeit Hagen, zum Ausbildungsmarkt 2023: „Im langjährigen Vergleich ist das kein gutes Ergebnis“ Foto: Agentur für Arbeit / Unbekannt

Hier sieht die Agenturchefin alle Partner am Ausbildungsmarkt in der Verantwortung: „In erster Linie müssen die Ausbildungsbetriebe für die Jugendlichen attraktiv sein. Dazu gehört heute zum Beispiel die Teilnahme an Ausbildungsmessen, Schulpartnerschaften, Praktika und eine frühzeitige Bindung an die Eltern nach Abschluss des Bewerbungsprozesses. Außerdem spielen die Kultur in einem Unternehmen, die Karrierechancen und Work-Life-Balance immer noch eine große Rolle bei der Berufswahl.“

Bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen konnte in diesem Jahr nur das Handwerk, das trotzdem weiterhin große Nachwuchssorgen hat, einen kleinen Zuwachs von 21 oder drei Prozent auf 726 verzeichnen. In Industrie und Handel fanden mit 1752 fast genauso viele junge Menschen ihren Berufsstart wie im Vorjahr (-0,2 Prozent). Die Verträge in den freien Berufen nahmen hingegen um 27 oder 9,1 Prozent auf 270 ab. Die Ausbildungssituation im öffentlichen Dienst blieb mit 63 Verträgen wie im Vorjahr unverändert

