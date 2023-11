EN-Ausbildungsmarkt in Krise: Topchancen, kaum Interesse

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Noch nie waren die Chancen so gut, doch viele entscheiden sich dagegen: Der EN-Ausbildungsmarkt steckt in der Krise. So schlimm ist es.

Das Ausbildungsjahr 2022/23 ist offiziell zu Ende. Die Arbeitsagentur Hagen zieht Bilanz für den Ennepe-Ruhr-Kreis. Ein Trend auf dem Ausbildungsmarkt habe sich leider erneut bestätigt: Zu wenig Interesse bei den Jugendlichen trotz bester Chancen.

„Das Ausbildungsinteresse von Jugendlichen konnte leider nicht gesteigert werden, insbesondere bei den Schulabgängern mit Fachhochschulreife oder Abitur. Die duale Ausbildung wird trotz des vielfältigen Angebots häufig nicht als attraktiv genug angesehen. Dagegen ist die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen im Ennepe-RuhrKreis nochmals gestiegen, sie meldeten mehr Ausbildungsstellen als in den Vorjahren und sogar mehr als vor der Pandemie. Das Fachkräftethema wird immer größer, viele Betriebe suchen händeringend Nachwuchskräfte. Der Trend vom Stellen- und hin zum Bewerbermarkt hat sich fortgesetzt und verfestigt. Damit hat sich die Stellen-Bewerber-Relation nochmals deutlich verbessert, doch im Ergebnis bleibt der Ausbildungsmarkt im Ungleichgewicht“, zieht Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen, Bilanz. „Zu viele Jugendliche haben sich trotz historisch guter Chancen sehr früh gegen eine qualifizierte Berufsausbildung und für Alternativen wie den weiteren Schulbesuch entschieden.“

In diesem Ausbildungsjahr wurden insgesamt 2407 Ausbildungsstellen von den Arbeitgebern im Kreis angeboten, 230 oder 10,6 Prozent mehr als im Vorjahr, sogar ein Drittel mehr als noch vor zwei Jahren. Dabei sah es hier im übrigen Bezirk tendenziell ähnlich aus: In Hagen war es ein Anstieg um 74 oder 4,9 Prozent auf 1588.

Kreisweit nahmen bis zum Ende des Beratungsjahres 2047 Bewerber die Berufsberatung in Anspruch und suchten eine Ausbildungsstelle. Damit war ihre Zahl im Vergleich zu 2022 nur um 14 oder 0,7 Prozent marginal gestiegen, in der Stadt Hagen sogar um 223 oder 11,7 Prozent auf 1588 marginal gesunken. „An Demografie und sinkenden Schulabgängerzahlen kann es im Kreis nur teilweise liegen, denn hierauf entfällt in diesem Jahr nur ein Rückgang von 169 Jugendlichen oder 5,6 Prozent. Vielmehr sehen wir bei den Schülerinnen und Schülern immer weiter schwindendes Interesse an betrieblicher Ausbildung“, so Katja Heck weiter.

„Die Bemühungen aller Partner am Ausbildungsmarkt mit vielen zusätzlichen Formaten und Projekten der beruflichen Orientierung haben bisher keine Trendwende erreicht. Wir müssen uns künftig verstärkt auf die Berufskollegs konzentrieren, die berechtigterweise viele Jugendliche aufgenommen haben, die bisher keine Alternative hatten. Der Markt verändert sich – aber seit Jahren und angesichts einer hohen Zahl von unbesetzten Ausbildungsstellen muss die Orientierung in Richtung duale Ausbildung gehen, nicht in Ersatzmaßnahmen.“

Der Großteil der jungen Menschen, die an Ausbildung interessiert sind, verfügt über einen qualifizierten Schulabschluss. Rund 21,1 Prozent haben einen Hauptschulabschluss, 32,3 Prozent verfügen über den Realschulabschluss und 36,3 Prozent über Fachhochschul- oder Hochschulreife. Die Zahl der jungen Menschen, die bislang noch keinen passenden Ausbildungsbetrieb gefunden haben, ist im Kreis mit genau 94 um zehn oder 10,6 Prozent höher als im Vorjahr. Mehr als zwei Drittel von ihnen verfügen mindestens über den mittleren Abschluss.

„Die unbesetzten Stellen und unversorgten Bewerber Ende September sind überwiegend auf die Passungsprobleme zurückzuführen. Angebot und Nachfrage sind nicht deckungsgleich. Leider geht im Laufe des Jahres viel zu viel Bewerberpotenzial verloren oder kann gar nicht erst erreicht werden“, so Katja Heck weiter.

„Für alle Partner gilt, dass die Attraktivität der dualen Ausbildung gesteigert und für die Jugendlichen sichtbar werden muss. Für Ausbildungsbetriebe ist es deshalb eine gute Entscheidung, proaktiv auf die jungen Menschen auch in der Schule zuzugehen, verschiedene Formen von Praktika anzubieten und sich auf Ausbildungsmessen oder ähnlichen Veranstaltungen zu präsentieren. Die Jugendlichen erhalten dabei mehr als nur Einblicke in die Arbeitswelt und erleben, dass sie willkommen sind.“

Aktuell sind noch 267 Ausbildungsstellen im Kreis unbesetzt. „Noch ist es nicht zu spät für den Ausbildungsbeginn – der Einstieg ist bis Anfang 2024 in vielen Fällen ohne weiteres möglich“, erläutert Heck. „Um diese und die noch unversorgten Bewerberinnen und Bewerber zusammenzubringen, werden die Vermittlungsaktivitäten bis mindestens Ende des Jahres fortgesetzt. Außerdem melden sich in den nächsten Wochen erfahrungsgemäß noch junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen (wieder) auf der Suche nach einer Ausbildung sind. Auch Betriebe melden Ausbildungsstellen, die frei geworden sind. Allen interessierten Jugendlichen bieten wir in der Beratung individuelle Lösungen.“

Zusammen mit den Ende September noch unbesetzten Ausbildungsplätzen, freien Einstiegsqualifizierungen, außerbetrieblichen Ausbildungsstellen und Berufsvorbereitungsmaßnahmen stehen noch viele Angebote zur Verfügung, um ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen jungen Menschen einen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Allein in diesem Jahr wurden von der Agentur für Arbeit Hagen insgesamt 9,1 Mio. Euro für Jugendlichen-Maßnahmen aufgewendet.

Jugendliche im EN-Kreis, die eine Ausbildung suchen, können sich jederzeit bei der Berufsberatung melden unter 0800 / 4 5555 00 oder 02302 / 929 450. Arbeitgeber können jederzeit freie Arbeits- und Ausbildungsplätze kostenfrei melden unter 0800 / 4 5555 20

