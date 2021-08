Eine Stimmzettelschablone für Blinde und eine CD – hier eine Aufnahme von der Kommunalwahl 2020. Für Sehbehinderte im Ennepe-Ruhr-Kreis wird die Teilnahme an der Bundestagswahl im September erleichtert.

Wahlhilfepakete EN erleichtert Sehbehinderten Teilnahme an Bundestagswahl

Schwelm. Wählen dürfen heißt nicht wählen können. Ein Pilotprojekt erleichtert Sehbehinderten im Ennepe-Ruhr-Kreis die Teilnahme an der Bundestagswahl.

Mit einem Pilotprojekt erleichtert das Bundesministerium des Inneren blinden und sehbehinderten Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis die Teilnahme an der Bundestagswahl. Das Recht auf Teilnahme an freien, gleichen und geheimen Wahlen gehört zu den Grundpfeilern der deutschen Demokratie.

Aber wählen dürfen, heißt nicht in jedem Fall auch wählen können. Wie geben blinde und hochgradig sehbehinderte Wahlberechtigte ihre Stimme ab? Woher wissen sie, was auf den Stimmzetteln steht und wo sie ihre Kreuze machen müssen, um bestimmte Personen oder Parteien zu wählen?

Großdruck und Punktschrift

Wie bereits bei Wahlen in der Vergangenheit wird es für blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte auch bei der diesjährigen Bundestagswahl Hilfen geben. Bekannt sind die Wahlschablonen, die dabei helfen, geheim zu wählen. Eine abgeschnittene Ecke ermöglicht es, den Stimmzettel richtig in eine mit Löchern versehene Mappe einzulegen. Über die in Großdruck und Punktschrift angebrachte Nummerierung der Löcher können blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte ihr Kreuz genau da machen, wo sie es möchten.

Premiere feiert das Angebot, sich den Inhalt der Stimmzettel telefonisch vorlesen lassen zu können. Möglich ist dies für Anrufer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis nach Wahl der Rufnummer 0800/000 9671-0 und Eingabe ihrer Wahlkreisnummer. Diese findet sich beispielsweise auf der Wahlbenachrichtigung.

Das Herstellen und Verteilen der Wahlhilfepakete mit je einer Wahlschablone und einer akustischen Gebrauchsanweisung auf CD wird ebenso von der Arbeitsgemeinschaft der Blinden- und Sehbehindertenvereine in Nordrhein-Westfalen organisiert wie der telefonische Ansagedienst.

