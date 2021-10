EN-Führerscheinstelle: Termine gibt es ab sofort auch online

Die Zulassungsstelle mit Führerscheinstelle in Schwelm: Die zwingend nötige Terminvergabe ist nun auch online möglich.

Ennepe-Ruhr. Endlich gibt’s eine Alternative zum Telefon: Termine bei der Führerscheinstelle in Schwelm gibt es jetzt auch online.

Die Führerscheinstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises hat ein neues Online-Portal eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können ab sofort und rund um die Uhr Termine für Anträge und Abholungen über www.terminland.de/en-kreis-fuehrerscheinstelle/ buchen.

Bisher waren Terminabsprachen ausschließlich telefonisch möglich. Die Telefonnummer 02336/ 4441-119 ist noch bis Ende Oktober erreichbar. Danach wird dort auf das Online-Portal verwiesen werden.

Gültige E-Mail-Adresse notwendig

Einzige Voraussetzung für die Nutzung des Portals ist eine gültige E-Mail-Adresse. Diese wird für den Empfang der Terminbestätigung benötigt. Darin ist ein QR-Code enthalten, der im Eingangsbereich der Führerscheinstelle eigenständig eingescannt werden soll. Anschließend druckt das Terminal ein Ticket mit der Aufrufnummer aus.

Bürgerinnen und Bürger, die über keine eigene E-Mail-Adresse verfügen, können sich zur Terminvereinbarung an ihre Sachbearbeiter wenden. Die zentrale Rufnummer des Straßenverkehrsamtes lautet 02336/93-0. Mehr Informationen zum Buchungssystem finden sich auf der Website der Kreisverwaltung unter en-kreis.de – Sicherheit & Verkehr – Führerscheinangelegenheiten – Terminvereinbarung Führerscheinstelle.

