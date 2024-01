EN: Hier kommen Rodel- und Skifans auf ihre Kosten

EN-Süd-Kreis Tief Gertrud hat für jede Menge Schnee gesorgt. Wo in Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal Rodeln und Skifahren möglich ist.

Reichlich Schnee hat uns der Winter in den vergangenen drei Tagen beschert. Dazu gesellt sich nun auch Sonnenschein. Beste Voraussetzungen also, um sich mit oder ohne Kinder den Schlitten oder die Skier zu schnappen. Wer nicht nach Winterberg fahren möchte, hat auch in der heimischen Umgebung die Möglichkeit, den Winterspaß in vollen Zügen zu genießen. Hier eine Auflistung von Rodelwiesen in Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal, die wir mit Unterstützung von Klaus-Dieter Paulus, ehem. Vorstandsmitglied des Skiclubs Gevelsberg, erstellt haben.

Gevelsberg

Obereichholz, oberhalb der Minigolfanlage: Hang, auf dem der Skiclub früher sogar Stadtmeisterschaften ausgetragen wurden.

Schwelm

Im Südwesten der Stadt, im Naherholungsgebiet zwischen Winterberg und Ehrenberg, lag einst die „Waldlust“. Rund um das Ausflugslokal tummelten sich Groß und Klein auf dem Skihang, der damals sogar beliftet war. Die Gaststätte und den Lift gibt es zwar nicht mehr, der Hang lädt aber noch immer zum Rodeln und Skifahren ein.

Ennepetal

Ski- und Rodelwiese Rüggeberg: an der Severinghauser Straße in Rüggeberg, zwischen Ortsausgang und Campingplatz.

Die Ski- und Rodelwiese an der Severinghauser Straße in Rüggeberg, zwischen Ortsausgang und Campingplatz. Foto: Hartmut Breyer Foto: Hartmut Breyer / WP

Teufelswiese: Auf der Wiese in Rüggeberg hat einst die Skigemeinschaft Ennepetal ihre Stadtmeisterschaften ausgetragen. Außerdem hat Skirennfahrer Andreas Sander auf diesem Hang als Kind seine Talente im Abfahrtsski entdeckt.

Meininghausen in Ennepetal war einst d a s große Skigebiet zwischen Gevelsberg und Ennepetal. Ausgehend oberhalb des Forsthauses geht es auf die sogenannte 1. Wiese für Fortgeschrittene. Die flachere Strecke beginnt auf dem Kopf der 1. Wiese und führt Richtung Voerde.

Tipps von Facebook-Nutzern

Darüber hinaus geben Facebook-Nutzer auf der Seite „Du bist Gevelsberger, wenn...“ weitere Tipps für Rodelpisten in der Umgebung, bei denen wir aber nicht verifizieren können, ob es sich hier um öffentlich zugängliche Flächen handelt: Bauer Bick am Strückerberg (Gevelsberg, Wegbeschreibung: auf der Hembeckertalstraße kurz vor VW links abbiegen. Wiese befindet sich auf der rechten Seite), Hölterfeld (Gevelsberg) und Rottenberg (Ennepetal, städtische Wiese).

