EN-Kreis: Ab Freitag wieder im Geschäft einkaufen

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Inzidenz im EN-Kreis sinkt, das hat gute Folgen. Ab Freitag, 7. Mai, sind bereits wieder deutlich mehr Dinge erlaubt.

Mit Blick auf die Fünf-Tages-Regel und die Grenzwerte 100 (unter anderem Ausgangssperre, Treffen), 150 (Handel) und 165 (Schulen, Kitas), die im Infektionsschutzgesetz relevant sind, lautet die grundsätzliche Vorgabe: Die Zählung beginnt am Tag nach Eintritt der jeweiligen Einschränkung.

Die Schulen befinden sich seit Donnerstag, 29. April, im Distanzunterricht, die Kindertagesstätten seit diesem Tag im Notbetrieb. Seit dem gestrigen Donnerstag steht der fünfte zählbare Tag mit einem Wert nicht über 165 zu Buche.

Das gilt für Schulen und Kitas

Damit wird das Land diesen Teil der Notbremse wieder lockern. Die Schulen werden ab Montag, 10. Mai, wieder zum Wechselunterricht zurückkehren. Am gleichen Tag endet für die Kitas der Notbetrieb. Offiziell ist dies in dem Moment, in dem die Landesregierung die dafür rechtlich notwendige Verfügung aktualisiert und veröffentlicht hat.

Mit Termin in die Geschäfte

Für den Handel im Ennepe-Ruhr-Kreis gilt: Er kann seinen Kunden ab dem heutigen Freitag wieder Besuche mit Termin - „click and meet“ - ermöglichen. Die Landesregierung hat diese Verfügung inzwischen veröffentlicht. Ändern würde sich die Lage für den Handel erst wieder, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 150 liegt.

